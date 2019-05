Sergio Ramos también se sumó al homenaje a Iker Casillas en el Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu honró a Iker Casillas, después del que fuera capitán blanco sufriera un infarto días atrás. La grada le homenajeó con una pancarta y los jugadores saltaron al campo con una camiseta en la que se podía leer "Iker, todos contigo". Sergio Ramos se acordó del que fuera su capitán.

El central del Real Madrid no está disponible para Zinedine Zidane debido a una lesión en el muslo pero esto no le ha impedido acordarse de su amigo. Ramos no pudo saltar al césped con la camiseta de apoyo al guardameta, no obstante publicó una fotografía con ella en su cuenta de Twitter con el especial mensaje: "Iker, todos contigo".

Asimismo, durante varios momentos del encuentro se escuchó como la afición coreaba su nombre. Todo el mundo del fútbol se ha volcado con la leyenda del conjunto blanco. Las muestras de cariño y apoyo no han cesado desde que se conoció la terrible noticia. Por suerte, Casillas ya se encuentra fuera de peligro y podría recibir el alta el próximo lunes, pero con seguridad, no podrá volver a los terrenos de juego por preocupación.

