Al-Khelaïfi: "El Real Madrid sabe que Neymar no está en venta"

El futuro de Neymar, un año más, está dando mucho que hablar. La continuidad del brasileño en el equipo está de nuevo en duda y el Real Madrid y el Barcelona son los destinos que suenan con más fuerza. Sin embargo, desde su club siguen la misma línea de las últimas temporadas y niegan todas estas informaciones.

De hecho, Nasser Al-Khelaïfi ya ha salido a hablar públicamente sobre estos rumores en varias ocasiones. La última ha sido la entrevista que el presidente del PSG ha concedido al diario MARCA, y en la que niega que Neymar vaya a salir de su equipo en el próximo mercado veraniego.

Al-Khelaïfi ha sido preguntado por la posibilidad de que el conjunto blanco haya preguntado por Neymar, algo que niega rotundamente. "Ni el Real Madrid ni ningún otro club del mundo no hace falta que nos llame por Neymar", afirma. El motivo según asegura es que "sabe perfectamente que Neymar no está en venta y que el jugador no se irá del PSG en este verano". Ademas, señala qe "tenemos una relación fantástica con Neymar y con su padre y está construida para que dure mucho tiempo".

Kylian Mbappé celebra su gol con el PSG al Manchester United en Old Trafford Reuters

El fenómeno Mbappé

Al maximo dirigente del cuadro galo también ha hablado sobre la importancia de Mbappé en el equipo, del que asegura que "ya es una leyenda del club". Al-Khelaïfi afirma que "lo que ha hecho ya con tan sólo 20 años", destacanado la victoria en el Mundial y siendo elegido como uno de los cinco mejores jugadores del mundo. Asegura que "en París todos le adoran. Está en su casa y sabe que tiene todo lo que quiere para hacer historia en el PSG". Por eso cree que "la relación entre el PSG y Mbappé va para largo porque la confianza mutua es muy fuerte".

Por este motivo no tiene miedo a que ninguno de estos futbolistas se le marchen. De hecho, afirma que son los grandes equipos europeos quienes "deben estar preocupados" porque "los mejores jugadores del mundo del mañana" están en el PSG. Además, destacan que París es "una ciudad que adoran", y que el cuadro parisino es "el club más moderno de Europa, que encaja con sus ambiciones y su imagen".

