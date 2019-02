El árbitro perdona la amarilla a Granell después del agarrón a Casemiro

Primera jugada polémica en el Real Madrid - Girona de la jornada 24. Con todavía 0-0 en el marcador, Casemiro fue víctima de un agarrón dentro del área del conjunto catalán. Sin embargo, el colegiado del partido no señaló el punto de los once metros puesto que el balón no estaba en juego. Sin embargo, al árbitro sí que se le 'olvidó' mostrar la tarjeta amarilla al jugador del Girona por la acción.

En esta ocasión el VAR no tenía que intervenir, debido a que, al estar el balón fuera del campo, no tenían que entrar en la jugada, sin embargo esa acción debería haber costado una tarjeta amarilla al defensor del conjunto catalán, una amonestación que podría haber cambiado el rumbo del partido por la importancia que tiene para un defensor jugar casi todo el partido con ese condicionante.

Poco después de esa acción, Casemiro se colocaba el rol de 9 y remataba un centro perfecto de Kroos, adelantando al Real Madrid. Este gol supone el segundo gol del mediocentro brasileño en dos partidos, algo muy significativo en un jugador de sus características.

Casemiro celebra un gol en el Santiago Bernabéu en el Real Madrid - Girona Reuters

El VAR europeo por encima del español

Esta ligera polémica llega en una jornada donde el VAR ha vuelto a ser cuestionado, siendo el protagonista, por su poca intervención, en el partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. El conjunto de Vallecas se quejó sobre el arbitraje recibido, recordando el mensaje que dejó el conjunto rojiblanco tras el partido contra el Real Madrid.

Todas estas polémicas vuelven a situar el VAR de la Champions por encima del sistema de videoarbitraje utilizado en La Liga, que ha sido el foco de disputa en la mayoría de partidos, debido a su mal uso y a su poca claridad, a diferencia del europeo, que en su única intervención explicó detalladamente el motivo de su decisión, apagando así las pocas críticas hacia él.

