Theo: "Me alegro por la victoria del Madrid, y a mi hermano... otra vez será"

La contundente victoria del Real Madrid ante el Atlético en el derbi madrileño de este sábado sigue dando de qué hablar en las redes sociales y entre los jugadores de los distintos clubes de La Liga. Theo Hernández, futbolista de la Real Sociedad cedido por el conjunto blanco, ha pasado por los micrófonos de Carrusel Deportivo tras el empate de su equipo en Mestalla para hablar sobre lo acontecido en el Wanda Metropolitano y lanzar un mensaje a su hermano Lucas.

En primer lugar, Theo ha manifestado que no ha tenido ningún contacto con el jugador del Atlético de Madrid después de que saliese derrotado de su estadio ante el eterno rival de la capital y, a su vez, no ha dudado en manifestar su felicidad ante el triunfo conseguido por los pupilos de Santiago Solari: "No he hablado con él, me alegro por el Real Madrid, y a mi hermano... otra vez será".

Por otra parte, el actual lateral de la Real Sociedad también se ha parado a analizar el buen momento que atraviesa el equipo merengue después de haber hecho frente a todo tipo de adversidades, y ha aprovechado para desvelar sus intenciones de futuro: "El Madrid está en un gran momento y van a estar arriba. Mi objetivo es volver allí y darlo todo".

Con la mente puesta en volver

De esta manera, Theo Hernández ha demostrado que no olvida su paso por el Santiago Bernabéu durante la temporada pasada, y ha querido sacar su lado más madridista para alegrarse de la victoria del equipo en un derbi trascendental para lo que queda de Liga. Además, pese a no tener la mayor de las suertes cuando vistió de blanco, no ha cerrado la puerta a un posible regreso, por lo que tan solo su buen rendimiento será la clave que su futuro pase por triunfar en el Real Madrid.

