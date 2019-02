Morata se olvida pronto de su pasado: celebró su no gol con el Atlético

Álvaro Morata se estrenaba en el Wanda Metropolitano y nada más que en el derbi. Un partido especial por muchos motivos, pero en especial para el futbolista español por su pasado en el Real Madrid, donde se formó en las categorías inferiores. Sin embargo, el delantero demostró que o bien no tiene memoria, o aquellas lágrimas que derramó en su regreso al club blanco no fueron tan sinceras como hizo creer. Sea lo que fuere, no dudó en celebrar cuando batió a Courtois. Sin embargo, su celebración duró poco ya que el tanto fue bien anulado.

Fuera de juego de Morata

El delantero fue uno de los protagonistas del encuentro, ya que debido a su pasado merengue, el morbo estaba servido. Morata nunca se ha cortado a la hora de mostrar sus sentimientos madridistas, e incluso llegó a entonar el mítico cántico de los hinchas del Real Madrid: "¡Que se enteren los indios, quién manda en la capital!". El madrileño lanzó este mensaje tras conseguir La Décima ante el Atlético de madrid tras la agónica final de Champions de 2014, en la que los blancos forzaron la prórroga tras el gol de Sergio Ramos.

"Bendito problema"

No obstante, en su presentación fue preguntado por la posibilidad de que marcara a dos de sus exequipos, el Real Madrid y la Juventus. Morata lo consideró un "bendito problema" y aseguró que ojalá lo tuviera que pensar varias veces porque querría decir que van las cosas bien y "si pasa las cosas saldrán solas".

Pero, finalmente, no se lo ha pensado dos veces y tras anotar el gol en el derbi madrileño, lo ha celebrado con gran euforia junto con la afición rojiblanca, aunque no ha podido ser demasiado larga. El árbitro anuló el tanto y el VAR revisó la acción, para acabar invalidarlo definitivamente.

[Más información en: El VAR anula el gol de Morata ante el Real Madrid por fuera de juego]