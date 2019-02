Txema Indias: "Que Lunin se quedase en el Leganés fue cosa de todos"

El mercado de fichajes concluyó la noche del pasado 31 de enero y zanjó uno de los rumores que llevaba tiempo circulando, Lunin terminará la temporada en el Leganés. Txema Indias, secretario técnico del equipo madrileño, habló sobre el tema para EFE.

Uno de las posibilidades que sonó con más fuerza era que el equipo blanco repescase al guardameta para mandarlo a otro club. "Podía haberse dado la situación de que el Real Madrid se plantease eso, pero más allá de la situación de que lo que quiere jugar, creo que su crecimiento en el Leganés está siendo importante", explicó el directivo.

"Que se quedase fue cosa de todas las partes. Nadie te va a garantizar que en otro sitio vayas a jugar. Sabemos del potencial de Lunin pero me imagino que ningún equipo en el mercado dice, ven y vas a jugar hasta el final de temporada. Aquí sabe cuál es su situación, no le podemos engañar. Estuvimos hablando con él, es verdad que está a gusto en el club pero estaría mucho más a gusto si estuviera jugando. Se ha cerrado el mercado, se ha quedado con nosotros y estamos encantados", señaló Indias.

Lunin entrenando con el Leganés Foto: Twitter (@lunin_oficial)

"Creo que hay que tener un poco de paciencia"

En cuanto a los motivos para que estas situaciones sucedan, apuntó: "Cuando un equipo tiene un jugador en propiedad y cree que no tiene cabida, busca una cesión con el único objetivo de que acumule minutos. Si ha llegado el mercado invernal y no lo ha hecho, está claro que es mejor cambiarle de escenario. Cuando tenemos a un jugador intentamos que el valor del jugador esté en el campo y no en la grada".

"Todas las partes tienen que ver para que se cancele una cesión y el futbolista vaya a otro sitio. Se da que el jugador seguramente no está cómodo, que el club de origen ve que esa cesión se está desaprovechando y que el club donde ha ido cedido observa la salida con buenos ojos porque seguramente no esté dando el rendimiento que se esperaba de él", añadió.

Aún así, cree que a veces falta paciencia: "Todos buscamos rendimiento inmediato, pero creo que a veces hay que tener un poco de paciencia porque igual hay jugadores a los que les cuesta un poco más aclimatarse o encontrar un sitio en el equipo y sin embargo a la larga el rendimiento que te dan es bueno. Todos debemos tener un poco más de paciencia en este mundo del fútbol porque si no esto cada día se va a volver más complicado".

