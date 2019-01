Keylor Navas apunta al Girona: se entrena con el grupo antes de la Copa

El Real Madrid está recuperando a todos sus efectivos tras varias semanas con la enfermería blanca repleta de jugadores. El técnico del conjunto merengue pudo contar en el entrenamiento de este miércoles con toda su plantilla a excepción de Jesús Vallejo que se ejercitó en solitario.

La presencia de Keylor Navas sobre el césped, por segundo día consecutivo, apunta a que podría ser titular en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Girona. Junto al costarricense, Marco Asensio también podría contar con minutos en el segundo partido de la eliminatoria de la competición copera. El mallorquín dio un susto en la primera sesión de recuperación de esta semana, sin embargo el pasado martes se ejercitó sin problemas, al igual que en el entrenamiento de este miércoles.

Asensio no juega desde el pasado 19 de diciembre en la semifinal del Mundial de Clubes, por lo que lo más seguro es que no forma del once titular y cuente con algunos minutos sobre el césped para recuperar sensaciones. Por su parte, Sergio Ramos, hizo saltar las alarmas en el último encuentro liguero disputado ante el Espanyol. Sin embargo, se quedó en un susto, y estará disponible para Solari ante el Girona, aunque es probable que el técnico argentino decida darle descanso.

El Madrid, 'favorito' para alcanzar semifinales

El Real Madrid buscará un hueco en las semifinales de Copa del Rey este miércoles ante el conjunto Eusebio Sacristán desde las 21:30 horas. Los blancos tienen la eliminatoria a su favor tras el 4-2 cosechado en el partido de ida, sin embargo no pueden relajarse, porque el club catalán lo intentará hasta el último minuto. El Girona planteará un partido agresivo desde el primer minuto con la intención de hacer goles a toda costa.

[Más información en: Horario internacional y dónde ver el Girona - Real Madrid]