Sergio Ramos no cometió penalti por mano: acierto de Martínez Munuera

Partido muy luchado el que se ha visto este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid y el Atlético de Madrid han disputando el gran derbi madrileño en el que no se ha visto goles pero sí mucha polémica en ambas áreas donde los dos equipos pidieron varios penaltis durante el encuentro.

El Atlético reclamó mano de Sergio Ramos que no fue

Bien entrada la segunda mitad el equipo colchonero reclamó una pena máxima por una supuesta mano de Sergio Ramos. El camero rechazó un disparo de un jugador del conjunto rojiblanco y los pupilos de Diego Pablo Simeone reclamaron el punto de penalti.

Como se puede ver en las imágenes, el balón no golpea en la mano del central madridista y por lo tanto, Martínez Munuera acierta al no señalar el punto de castigo. El VAR ni siquiera entró en acción ya que la jugada no admite discusión, no era penalti.

Varias polémicas

Esta no ha sido la primera vez que el Atlético ha pedido un penalti durante el partido. En la primera parte, ya reclamaron otra mano, en aquella ocasión la supuesta infracción la cometió Casemiro.