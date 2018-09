El robo de trofeos en el museo de Cristiano Ronaldo tras el The Best

THE BEST

El Real Madrid y Luka Modric fueron los protagonistas de la gala de los premios The Best, sin embargo, la ausencia de Cristiano Ronaldo en el evento dio mucho de qué hablar. El futbolista portugués, sabedor de que no iba a conquistar el premio, optó por quedarse en Turín trabajando junto a la Juventus de cara al partido de Serie A que tienen este miércoles frente al Bolonia.

Esta decisión del luso ha dado provocado que diferentes personalidades del mundo del fútbol carguen contra Cristiano. Sin embargo, no todo el mundo se lo ha tomado tan mal. La cuenta de Instagram del museo del portugués en Funchal ha decidido aprovechar la gala para publicar su particular chiste.

Aprovechando que Modric ha sido el elegido, la cuenta del museo ha bromeado con la posibilidad de más robos como el de 'The Best' en sus instalaciones. Sin embargo, como señalan en el mensaje publicado, "estos trofeos nadie los roba, tienen alarma".

Estes troféus ninguém rouba tem alarme

Desde el museo se toman con humor que Cristiano Ronaldo no haya conseguido sumar su tercer 'The Best' consecutivo, al igual que ocurrió con los premios de la UEFA a los mejores jugadores de Europa en la pasada temporada.

Centrado en su buena racha con la Juventus

Cristiano Ronaldo ha pasado de acudir a la gala del The Best. Prefiere estar centrado en su trabajo con la Juventus. Vive un momento en la liga italiana, donde ha marcado tres goles en los dos últimos partidos frente al Frosinone y el Sassuolo, acabando de raíz con su mal inicio de temporada. Su objetivo es ahora triunfar con la Vecchia Signora y esperar a ver qué ocurre en el mes de diciembre con el Balón de Oro de France Football, donde Luka Modric vuelve a ser el favorito tras llevarse los premios de la UEFA y la FIFA.