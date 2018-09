Di Francesco: "El club se hizo famoso como Real Madrid y no como Real Ronaldo"

La nueva edición de la Champions League ha arrancado este martes con los partidos entre el Barcelona y el PSV, además del que ha enfrentado a Inter de Milán y Tottenham. El estreno del Real Madrid se producirá el miércoles, que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu y con la Roma como rival sobre el que empezar la defensa del título.

En la previa del duelo, Di Francesco, entrenador del conjunto italiano, ha atendido a los medios de comunicación para transmitir el estado de los suyos y qué espera de su visita a Madrid. En primer lugar, ha hablado de las prioridades de su equipo: "No se puede hablar de entusiasmo desaparecido, tenemos el objetivo de volver a organizarnos y espero que salgamos con rabia e intención de hacerles daño".

Más adelante, mostraba su punto de vista sobre el cambio de entrenador en el club merengue, después de que Julen Lopetegui haya sido el elegido para tomar el testigo de Zinedine Zidane: "Todavía es temprano para ver esas diferencias, los jugadores son más activos, pero los sistemas de uno y otro son muy parecidos".

Julen Lopetegui, dando órdenes a sus jugadores EFE

Llegaba el punto de analizar al nuevo Madrid sin la presencia de Cristiano Ronaldo en el equipo, ante lo cual Di Francesco ha sido claro: "No me parece justo decir que sean mejores o peores, el club se ha hecho famoso como Real Madrid y no como Real Ronaldo. Seguirán ganando sin él".

Además, el entrenador de la Roma tampoco se ha querido esconder al darle galones a Asensio y hablar sobre la plantilla tan completa que presenta el equipo blanco. Sobre el '20' merengue, ha dicho: "Es un jugador que me gusta muchísimo, es el futuro del club, trabaja muy bien para todos y la calidad de su juego es muy alta". Acerca del resto de jugadores, aseguró: "Todos son muy buenos, por ejemplo Sergio Ramos sabe trabajar en cada fase en la defensa y en el mediocampo".

De esta forma, el partido se presenta como un duelo de altas emociones, que tendrá un plus adicional. Y es que fue la propia Roma la encargada de eliminar al Barcelona en la Champions el curso pasado. En dicho duelo, Manolas fue el gran héroe y el coliseo blanco está preparado para recibirle con una ovación por ello.