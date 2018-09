El brutal zasca de Ramos a Griezmann: "La ignorancia es muy atrevida..."

El Real Madrid comienza este miércoles su andadura en una edición más de la Champions League y, con motivo de ello, Julen Lopetegui y Sergio Ramos han acudido a rueda de prensa. El gran protagonista ha sido sin duda el capitán blanco que ha puesto en su lugar a Antoine Griezmann.

Todo ha llegado cuando al camero le preguntaban acerca de las polémicas declaraciones que hizo Griezmann este lunes al asegurar que ya comía "en la mesa de Cristiano y Messi". El delantero atlético se ponía a la altura de los dos mejores jugadores del mundo y de la última década, algo que ha provocado muchas reacciones.

Griezmann no se 'sienta' con Messi y Cristiano

Sergio Ramos no se mordió la lengua y fue directo a por el delantero galo: "La ignorancia es muy atrevida", comenzaba. "Cuando escucho a este chaval me acuerdo de Totti, Buffon, Raúl, Iker, Iniesta... Lo han ganado todo y no fueron Balón de Oro. Se debe dejar aconsejar por Simeone, Koke o Godín, gente que tiene valores que le vendrían bien", apuntaba ante la incredulidad de los periodistas allí presentes ante la lección que el capitán del Real Madrid le acababa de dar la estrella atlética.

Sergio Ramos: "Cristiano es pasado y no podemos vivir de lo que hizo en el Real Madrid"

Rapidamente el discurso de Sergio Ramos ha sido aplaudido por muchos en las redes sociales y ha provocado infinidad de reacciones. Es la respuesta del camero en un pique que viene ya de largo y que incendió el propio Griezmann tras la pasada Supercopa de Europa. El Atlético de Madrid se impuso al club blanco en Tallín y durante la madrugada el jugador colgaría una polémica foto en sus redes. En ella aparecía él mismo sentado en un trono, mientras que Sergio Ramos le colocaba la corona.

Griezmann y su sobrada en Instagram.

Ramos ha puesto una nueva página en una rivalidad que parece que irá para largo. De momento, Griezmann tendrá que afrontar este martes su primer partido en esta Champions con el Atleti, una competición en la que el curso pasado quedó apeado a la primera de cambios tras caer en fase de grupos contra Roma, Chelsea y Qarabag. Ramos, por su parte, ya tiene en su haber cuatro 'Orejonas' que le acreditan como una de las mayores leyendas de la historia del Real Madrid.