Sergio Llull: "Si ganamos la Liga Endesa no se podrá hablar de año perfecto"

El base del Real Madrid, Sergio Llull, analizó esta fase final de la Liga Endesa que está a punto de comenzar para poder dar término a la competición de esta temporada afectada por el coronavirus. Este jueves 18 de junio se estrenará el conjunto de Pablo Laso ante Herbalife Gran Canaria a partir de las 18:30 horas y el jugador balear se ha mostrado muy cauto con este regreso del baloncesto en España.

Llull cree que no será lo mismo ganar un título este año por todo lo que ha sucedido durante estos meses. "Se canceló la Euroliga y la Liga vuelve en unas condiciones excepcionales. Dada la situación actual, no se puede hablar, llegado el caso, de año perfecto. Han influido muchas cosas", resaltó el base del Real Madrid.

En cuanto al baloncesto, Llull ha explicado que habrá muchas incógnitas en la preparación de los partidos ya que es difícil estimar el estado de cada rival. "Es una fase final excepcional. Habrá que ver cómo están los demás equipos. Es difícil saber cómo están los demás. Eso es peligroso para nosotros. Si tienes uno o dos despistes te quedas fuera", sentenció el balear.

Sergio Llull, durante la fase final de la Liga Endesa ACB

Los jugadores se han tenido que adaptar a la nueva normalidad con entrenamientos separados de sus compañeros. Ahora ya vuelven a ejercitarse pronto. "Era raro ir a entrenar y no poder estar con los compañeros. Nos hemos preparado bien. Es importante el esfuerzo que estamos haciendo los jugadores de todos los equipos para volver a jugar y que los aficionado puedan disfrutar un par de horas al día y olvidar esta situación", desveló Llull.

Eso sí, esta fase final va a ser a puerta cerrada, con las gradas vacías. Una circunstancia bastante extraña para todos. "Vamos a echar de menos a los aficionados. En pista es verdad que somos cinco contra cinco, pero esta es otra situación a la que adaptarse. Echaremos de menos esa motivación y esa energía. Hay que ver qué equipo se adapta mejor a un pabellón tan frío", destacó el base del Real Madrid.

Una vuelta especial

Llull regresará a una cancha después de estar fuera más tiempo que el resto. Jugó su último partido el 9 de febrero ante el Coosur Real Betis. "Este tiempo me ha servido para mejorar. Me encuentro bien y con ganas de aportar mi granito de arena al equipo", explicó el de Mahón. Durante el confinamiento nació su segunda hija, de la que no podrá disfrutar en estas semanas en Valencia. "Tengo la fortuna de que mi familia lo entiende. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que todo se reactive poco a poco. A todo el mundo le ha tocado sufrir este virus de una manera u otra", resaltó el base.

