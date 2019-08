Continúa la guerra entre la CNMC y Mediaset: un millón de euros en multas en solo una semana

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha complicado las vacaciones de los directivos de Mediaset. En pleno agosto y con todo el mundo preparando o ya de vacaciones, el regulador ha cursado hasta tres multas en medios de diez días por un valor total de un millón de euros.

Unas sanciones que se refieren principalmente a prácticas publicitarias prohibidas, como vulnerar el tiempo máximo establecido para dedicar a autopromociones y mensajes publicitarios de televenta; emplazamiento de producto y emisión de publicidad encubierta.

En la primera de ellas cursada el 2 de agosto se sancionó a Mediaset por superar el tiempo 365.301 euros por la vulneración de los artículos 13.2 y 14.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que regulan el tiempo máximo de emisión dedicado a la autopromoción, los mensajes publicitarios y a la televenta.

Las infracciones detectadas en Cuatro, Energy, Divinity y Telecinco tuvieron lugar

en los meses de diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019. La CNMC establece que para que las sobreimpresiones informativas sobre la programación del prestador del servicio de comunicación audiovisual sean excluidas del cómputo de tiempo para la emisión de mensajes publicitarios, solamente deben contener el nombre del programa, el día y la hora de emisión.

La segunda multa llegó el 6 de agosto por emplazamiento de producto en los programas “Vive la Vida” de Telecinco y “First Dates: San Valentín” en Cuatro. 277.890 euros, por vulnerar lo dispuesto en el artículo 17.2 y 3 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) que están tipificadas como infracciones administrativas graves.

Finalmente, este 8 de agosto se anunció la sanción por emisión de publicidad encubierta en el programa “Sálvame”, en Telecinco, y en un capítulo de la serie “La que se avecina”, en el canal FDF. La LGCA señala en su artículo 18.2 que está “prohibida la comunicación comercial encubierta y la que utilice técnicas subliminales”

Unas multas que no hacen más que empeorar la relación de Mediaset con la CNMC y su presidente José María Marín Quemada, con MEdiaset y su consejero delegado Paolo Vasile. El editor de Telecinco y Cuatro ha cargado en más de una ocasión contra el regulador por el “acoso”, que a su juicio somete a los dos grandes grupos audiovisuales.

En la última junta de accionistas de abril, Vasile calificó a la CNMC del "verdadero problema" del sector y de "árbitro asimétrico" al culparle -sin nombrarle ni una sola vez en su discurso- de realizar una fiscalización con excesiva vigilancia sobre la televisión tradicional frente a la escasa regulación frente a las nuevas plataformas como Netflix, HBO, Amazon o Youtube.

"El verdadero problema, en éste y en otros tantos sectores industriales, el verdadero enemigo puede ser el árbitro. Cuando no está sereno, cuando no es objetivo, cuando no ha entendido o no quiere entender, o finge no haber entendido, en qué consiste el partido de hoy, un partido que tiene reglas y límites completamente diferentes del de ayer", dijo Vasile tirando de ironía.

Mediaset y Atresmedia están siendo investigados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acusados de colusión publicitaria, un expediente que debería fallarse en las próximas semanas. Un expediente en el que se expone a una multa que podría rondar los 50 millones de euros.

En relación a esta multa y el rechazo a un acuerdo amistoso por parte del regulador en este expediente Vasile también se despachaba a gusto semanas después. En un duro comunicado, la cadena de Paolo Vasile carga duramente contra el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada acusándole de “animadversión personal”.

En su nota, la cadena dirigida por Paolo Vasile elabora un relato en el que culpa a Quemada de una persecución que, a su juicio, existe desde el año 2015, señalando las ocasiones en las que Quemada ha demostrado que la resolución "parece ya decidida antes de tiempo". Una guerra que continúa con estas tres resoluciones en menos de una semana.