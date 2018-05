Barriocanal (Cope): “Carlos Herrera estará en antena el tiempo que haga falta”

Carlos Herrera no reducirá sus horas en antena en Herrera en Cope a partir de la próxima temporada, aunque estrenará “importantes novedades”, según ha confirmado este jueves el presidente de la emisora de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, durante su intervención en un nuevo Foro de la Nueva Comunicación.

En el encuentro, donde ha hecho un análisis de la actualidad mediática y de la función social de los medios de la Iglesia Católica, el también Consejero Delegado de Cope ha desmentido que Herrera haya pedido reducir sus horas al frente del programa estrella de la emisora a partir de septiembre. Desde este temporada Herrera realiza su programa desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde, completando siete horas diarias frente a los micrófonos.

Las informaciones recogidas por este diario indicaban que el nuevo contrato se traduciría en una retirada paulatina de su elevada exposición frente a los micrófonos y que ésta había sido una de las trabas que había impedido sellar antes una renovación que se negoció durante al menos cinco meses.

Compromiso con Trece

Barriocanal ha indicado este jueves que Herrera mantendrá su horario aunque no ha detallado cómo sería su aparición durante este tiempo en antena. “Creo que cuando uno está a gusto trabajas y si no estás a gusto te vas. Como Carlos está encantado trabajando en este proyecto seguirá con nosotros. Yo le he visto como un chaval de 25 años con ganas de estar hasta las cinco de la tarde si hace falta. Va a estar en antena en Cope la próxima temporada y va a estar el tiempo que haga falta”, ha concluido.

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Comunicación, Barriocanal ha reiterado también la función social de los medios de comunicación de la Iglesia Católica y ha justificado la existencia de su participación en Cope y Trece, pese a que esta última cadena acumula pérdidas de más de 80 millones de euros desde su nacimiento.

Ha indicado que el compromiso de los obispos es mantener la propiedad de esta televisión y ha confirmado que en septiembre comienza una nueva etapa con mayores sinergias con Cope. “Hemos recibido el encargo de hacer algo parecido a lo que se hizo en Cope hace muchos años”, ha señalado. Y ha agregado que la Conferencia Episcopal “tiene todo el derecho a tener una voz audiovisual”.

No se personará contra el duopolio televisivo

Respecto de su viabilidad comercial, ha vuelto a reiterar sus críticas a la situación del duopolio publicitario de Mediaset y Atresmedia. “Es muy caro hacer televisión y el mercado publicitario es complejo ya que está muy polarizado en dos grupos de televisión”, una situación que “no le parece justa”. Trece perdió más de diez millones de euros en 2017, tras ingresar unos once millones de euros por publicidad con unos costes de 20 millones.

Pese a esto, Barriocanal ha confirmado que Trece no se presentará como afectado en el expediente que ha abierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Mediaset y Atresmedia por colusión publicitaria, un proceso en el que ya se han hecho parte DKiss, la Forta e Intereconomía

“No podemos estar todo el dia peleando por eso. Yo quiero buscar puntos de encuentro, quiero que todas las cadenas accedan a la publicidad en función a lo que aportan a los anunciantes, pero nuestra posición nunca será la de la confrontación sino que la de la soluciones”, ha concluido.