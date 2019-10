Marypaz, los zapatos sevillanos que buscan evitar la quiebra para crecer en el extranjero

Cuenta con casi 50 años de historia, tiene más de 200 tiendas expandidas por España y cerca de una veintena en el extranjero, y emplea a unas 1.000 personas. Marypaz, nacida en Sevilla de la mano de Ángel Aguaded, busca la forma de salir -otra vez- de sus problemas económicos.

Así, tres años después de vivirlo por primera vez, la compañía ha solicitado de nuevo el concurso de acreedores. El aterrizaje del fondo Black Toro Capital (BTC) en 2016 no ha sido suficiente.

Entonces, BTC realizó una primera inversión de diez millones de euros para realizar la compra de la campaña de otoño-invierno 2016 y, tras la salida del concurso, realizó una segunda de 20 millones para poner en marcha el nuevo plan estratégico, que se extendería hasta 2021.

No obstante, ese plan podría no llegar a su fin si Marypaz no consigue antes la inversión que necesita. Señala directamente a los bancos, reprochándoles la falta de apoyo financiero para llevar a cabo sus planes. Unos planes ambiciosos que pasan por aumentar su peso internacional.

Fuentes de la compañía consultadas por este periódico reconocen que existe incertidumbre entre los empleados, pero también esperanza de que la compañía pueda salir a flote.

Ganar peso internacional

Al frente de Marypaz se encuentra hoy Carlos Aguaded, hijo del fundador de la compañía. Así, y tras la entrada de BTC, la familia fundadora mantiene una participación minoritaria. Carlos, de hecho, fue nombrado consejero delegado en julio de 2017, sustituyendo así en el cargo a su hermano, Juan Aguaded.

Entre las inquietudes de BTC y la familia fundadora de Marypaz está sacar fuera la marca, dándole más peso al plano internacional. Dando la mano a socios extranjeros, la empresa sevillana de zapatos ha abierto tiendas en Túnez, Marruecos, Malta o Portugal, donde concentra un tercio del peso exterior.

No obstante, también tiene la vista puesta en Latinoamérica, Europa y Oriente Medio, donde pretende levantar la persiana. Para ello, además, la firma reforzó su equipo en abril del año pasado. Tal y como recogió Modaes, Marypaz fichó entonces a Isak Halfon, ex directivo de Mango, para liderar su proceso de expansión. En el comunicado en el que daba a conocer este miércoles la solicitud del concurso de acreedores, la empresa reconocía que la firma reciente de acuerdos de expansión internacional.

La presencia en España, por su parte, se da a través de tiendas propias, muchas de ellas situadas en ubicaciones privilegiadas; en Madrid, por ejemplo, la cadena cuenta con una tienda en la cotizada zona de Goya, otra en pleno Sol, etc. En Canarias, por su parte, la compañía firmó un acuerdo con un socio local para la apertura de 24 tiendas.

Vende más

El concurso de acreedores llega en un momento en el que, según los datos facilitados por la compañía, Marypaz se acerca a los 100 millones de euros de facturación, un 16% más que en el ejercicio precedente.

Un crecimiento en ventas en el que el canal online está jugando un papel importante. Aunque no existe el desglose por canal, la facturación de compañía de zapatos por esta vía creció el año pasado un 26%. En 2020, Marypaz pretende anotar un Ebitda positivo.

Datos y planes ambiciosos que podrían convertirse en papel mojado si este nuevo concurso de acreedores no consigue su objetivo.