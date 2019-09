Los jubilados del Imserso se sienten "rehenes de los intereses económicos"

Los recursos a los viajes del Imserso están colmando la paciencia del millón de mayores que este año disfrutarán del programa. Critican que las empresas están anteponiendo sus intereses al derecho de los jubilados a disfrutar de este programa. Tanto, que se sienten rehenes.

Eso ha llevado a asociaciones como la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) a criticar los recursos presentados por Mundosenior y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ante el Tribunal Contractual y la Audiencia Nacional, según fuentes de UDP.

Consideran que el Imserso está actuando correctamente en la defensa del turismo social y garantizando el derecho al ocio de las personas mayores, pero que las empresas no. Una actuación que no van a consentir porque, como argumentan CEOMA y UDP, sus derechos "no pueden ni deben ser rehenes de los intereses de ningún sector económico".

De esta forma, ambas organizaciones, junto con la Confederación Estatal de Federaciones de Alumnos y Ex Alumnos de los Programas Universitarios de Mayores, la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad, la Sección Sindical de Mayores de UGT y la Asociación Contra la Soledad, han firmado un manifiesto reclamando una solución para poder disfrutar del programa esta temporada.

El problema de los precios

El descontento de los mayores viene por el recurso presentado por Mundosenior -por la adjudicación a Mundiplan del lote 1 (Costas)- y los presentados por la CEHAT, que considera que el programa no incluye el coste real del servicio hotelero.

A estos últimos, tanto CEOMA como UDP recuerdan que el 65% de los pensionistas que participan en el programa de viajes del Imserso cuentan con una pensión inferior a los 1.050 euros mensuales, por lo que no se les puede pedir que hagan más esfuerzos en la financiación de los viajes. Una consideración que ha compartido en agosto de este año la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar, María Luisa Carcedo.

El presidente de CEOMA, Juan Manuel Martínez, entiende los intereses de la CEHAT, pero responde que el presupuesto de la licitación se ha incrementado respecto el año pasado.

Y es que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar ha introducido un incremento en el precio mínimo por estancia del 9,5%, por lo que el importe del servicio de alojamiento y manutención por pernoctación oscilará entre los 23 euros (antes era de 21 euros) y los 42 euros, en función de los destinos incluidos en cada lote.

Además, este aumento se seguirá incluyendo en los pliegos de las próximas temporadas para que el programa "continúe adaptándose a las necesidades de la sociedad de hoy", ha añadido la ministra.

Los mayores, por encima

Lo que sí ha criticado Martínez es la poca consideración que se tiene con el colectivo afectado. Alega que "por encima de los intereses económicos de las empresas está el bienestar de los mayores".

El presidente de CEOMA es muy claro. "Una cosa es defender el derecho que, como empresa, se tiene para velar por sus trabajadores y su negocio, y otra cosa es poner en duda un programa que tiene una aceptación increíble desde hace más de 30 años".

Por esta razón insiste en que todos esos intereses de las empresas se tienen que negociar antes de que se inicie el concurso, no cuando ya está en marcha, para no mermar "la ilusión de los mayores, que es lo que más tiene este tipo de población".