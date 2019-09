El Gobierno prepara la subasta 5G con el objetivo de tener los pliegos antes de fin de año

El Gobierno mantiene su hoja de ruta en el segundo dividendo digital con el encendido de nuevas frecuencias en algunas zonas de la geografía española. Estos procesos van en paralelo a la preparación de los detalles de la subasta del 5G que mantiene los plazos para el primer trimestre del próximo año 2020, como ya indicó el director de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, en noviembre del año pasado.

De hecho, como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el objetivo es poder tener los pliegos definitivos del proceso antes de fin de año, para ejecutar la subasta en los tres meses siguientes y dar el tiempo suficiente a las operadoras a que reordenen los bloques adjudicados y realicen sus despliegues comerciales entre 2020 y 2021.

Una buena noticia para las telecos que quieren contar con las nuevas frecuencias en los plazos ya adelantados, para enfilar el proceso definitivo de implantación de esta nueva tecnología. Una subasta en estas fechas permitiría a las operadoras utilizar el espectro asignado casi desde el primer minuto ya que estaría liberado por las TDT.

En la liberalización del 4G, la subasta se realizó mucho antes con las televisiones todavía conviviendo en las frecuencias asignadas, lo que generó ineficiencias y frenó las inversiones. La segunda petición de las telecos, es no realizar subastas demasiado onerosas como en Alemania o Italia, una demanda que también se respetaría en línea con lo que ha manifestado públicamente la Dirección de Telecomunicaciones.

La formación de Gobierno no afectará al 5G

En estos momentos, el equipo de Roberto Sánchez trabaja en la migración de frecuencias -un proceso que culminará en junio del próximo año- y en ajustar los detalles técnicos de la puja, definiendo los bloques a subastar, las condiciones que se exigirán a los operadores y los precios de salida.

Un proceso que en absoluto se verá alterado por la dinámica parlamentaria y que seguirá adelante incluso si Pedro Sánchez no logra formar Gobierno este mes y se convocan nuevas elecciones.

Las fuentes consultadas por este diario explican que el Plan Técnico de la TDT se aprobó en comisión permanente de las Cortes y el resto de reales decretos (ayudas públicas) están ya avanzados. Del mismo modo, la subasta 5G depende de la secretaría de Agenda Digital y no requiere tramitación parlamentaria, al estar encuadrada dentro del Plan TDT ya aprobado.

La subasta del 5G es el último eslabón que las operadoras de telecomunicaciones necesitan para lanzar definitivamente la nueva tecnología de manera comercial. Antes del verano de 2018 ya se lanzó la subasta de 3,5 GHz que ya permite despliegues comerciales, pero las telecos necesitan la banda de 700 MHz, que deben liberar las televisiones en TDT, para alcanzar mayor cobertura y capilaridad fuera de las grandes ciudades.

Lanzamiento del 5G de Vodafone

Con esta red, Vodafone lanzó comercialmente el 5G en España el pasado 15 de junio, de momento con cinco terminales en el mercado y tarifas de datos ilimitados en todas sus ofertas. Un despliegue en quince ciudades españolas que, de momento, no ha seducido a sus competidores que prefieren esperar “una necesidad real” para desplegar.

En Telefónica indican que están preparados para lanzar el 5G en cualquier momento y que todo depende de una decisión de su equipo comercial, que por el momento, cree que no hay un mercado potencial para comenzar a rentabilizar un despliegue de estas características.

En el caso de Vodafone su despliegue se ha realizado con un estándar Non Stand Alone (NSA), que significa que utiliza parte de la red 4G para alcanzar velocidades de 1Gb por segundo, algo inferior de los más de cinco que permitiría una red Stand Alone (SA), una que correría sobre infraestructuras puramente 5G. Este estandar SA debería acordarse en los próximos meses.