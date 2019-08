Vodafone lanza su órdago y une Netflix, HBO y Amazon contra el fútbol de Movistar y Orange

Vodafone ha lanzado este jueves su oferta de verano, su antídoto contra el fútbol de Movistar y Orange, y lo ha hecho apoyándose en sus partners audiovisuales: Netflix, HBO y Amazon Prime Video. La operadora británica refuerza nuevamente su oferta por las series y el cine y unifica en una sola oferta todos los contenidos audiovisuales de estas plataformas.

De esta manera, desde el 12 de agosto la tarifa Vodafone One Ilimitada Súper con todas las series y el cine de la operadora se ofrecerá por 74,99 euros al mes. Esta promoción, que se mantendrá durante un año, incluye fibra simétrica en el hogar de 100 megas, datos ilimitados y llamadas ilimitadas en el móvil, roaming en Europa y Estados Unidos y el pack seriesfans con HBO España, FOX Now, AXN Now y otros canales especialistas en series.

Adicionalmente, se podrán añadir un año sin más coste del pack serielovers con Amazon Prime Video, STARZPLAY y Movistar Series y una de estas opciones: el pack cinefans con Filmin, Movistar Estrenos y otras especialistas en Cine; o Netflix con dos pantallas simultáneas.

De esta manera, se podrá unificar en una sola oferta todos los contenidos de Netflix, HBO, Movistar Series y Amazon Prime Video. Vodafone es la única operadora de telecomunicaciones en España con acuerdo con HBO, lo que le convierte a Vodafone TV en la única que puede ofrecer en una sola factura todas las plataformas de OTT en streaming.

Nuevas ofertas de móviles

Según los cálculos de Vodafone, su televisión ofrece 13.579 títulos de cine y 2.422 títulos de series frente a 12.680 títulos de cine y 1.998 de series del segundo competidor en el mercado español.

La promoción está disponible para nuevos y actuales clientes convergentes que contraten desde el lunes 12 de agosto hasta el 30 de septiembre con permanencia de 12 meses. Finalizada la promoción, el precio de Vodafone One Ilimitada cambiará a 74,99 euros al mes y los paquetes de televisión mantendrán su precio: pack serielovers por diez euros, pack cinefans por 12 euros y Netflix Estándar por 11,99.

Además, Vodafone complementa esta iniciativa con una completa oferta de smartphones de verano con televisores, consolas de juegos y portátiles de regalo. Los smartphones asociados a portabilidad y permanencia de 18 meses, con tarifa Vodafone One Ilimitada o superiores.

Primera año sin nada de fútbol

Con esta oferta Vodafone mueve ficha contra las ofertas de fútbol de Movistar y Orange que desde esta semana ya están activas. Una nueva guerra comercial que enfrenta a los tres principales actores del mercado y en la que intentan mantener -y en lo posible- arrebatar usuarios a su competencia.

En el caso de Vodafone se enfrenta esta temporada a esta guerra -y por primera vez en un lustro- sin nada de fútbol. El año pasado renunciaron a contratar la Champions League y El Partidazo y este curso han renunciado además a LaLiga. Para ello ha elevado la apuesta por sus series, lo que suma al lanzamiento del 5G en 15 ciudades españolas hace unas semanas y sus tarifas con datos móviles ilimitados.

En julio los datos de portabilidad reflejaron que grupo Vodafone sumó 4.000 nuevas líneas móviles, su mejor dato en más de un año, lo que en la compañía es interpretado como un indicio de que comienzan a dejar atrás la pérdida de clientes de meses anteriores.