El Corte Inglés vende dos centros comerciales a Castellana Properties por 36,8 millones

El Corte Inglés ha vendido sus centros comerciales de Los Arcos (Sevilla) y Bahía Sur (Cádiz) a Castellana Properties por 36,8 millones de euros. Una cifra que irá destinada, según ha indicado el grupo de distribución, a "reducir su deuda".

Esta venta se enmarca dentro de la estrategia de desinversión en activos no estratégicos que lleva a cabo la compañía. No obstante, ambos centros comerciales estaban al margen del proyecto encargado a la división de Real Estate de PricewaterhouseCoopers (PwC) que incluye 95 activos inmobiliarios no estratégicos, y cuyo proceso de venta está actualmente en marcha.

Por esta operación, se han obtenido unas plusvalías de unos 10 millones de euros. Tanto El Corte Inglés de Bahía Sur, como el Hipercor de Los Arcos, permanecerán activos hasta el próximo 30 de septiembre, fecha en la que Castellana Properties se hará cargo de ambos inmuebles.

En cuanto a los empleados, la compañía ha garantizado su reubicación en otros centros de la cadena ubicados en las respectivas provincias. "En este sentido, la dirección de recursos humanos establecerá un protocolo de actuación para intentar satisfacer los deseos laborales de cada persona proponiéndoles tareas adecuadas a sus perfiles profesionales", ha indicado la compañía.

Desinversión en inmuebles

Los 95 inmuebles puestos a la venta suponen una rebaja respecto a los 130 que inicialmente estaban en fase de estudio. Sin embargo, el objetivo es optimizar el resultado de venta para poder continuar con el proceso de reducción de la deuda de El Corte Inglés que alcanza los 3.600 millones de euros.

Al frente de este proceso está el nuevo responsable inmobiliario de El Corte Inglés, Jesús Catena, procedente de Testa y que llegaba hace tan solo unas semanas para reordenar un patrimonio que, según Tinsa, es superior a los 17.000 millones de euros.