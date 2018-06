Los accionistas de Telepizza desoyen a los franquiciados y apuestan por la alianza con Pizza Hut

Los franquiciados de Telepizza no han conseguido evitar que los accionistas respalden la alianza de la cadena con Pizza Hut. Este jueves, durante la junta de accionistas de Telepizza, el 'sí' al acuerdo con la cadena americana ha sido unánime. No obstante, los franquiciados no tiran la toalla para evitarlo a posteriori. ¿Cómo? Peleando en los tribunales.