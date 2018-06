Cerveza de percebe y otros cinco sabores que nunca te imaginarías

Primero fue el sabor a pimientos de Padrón, luego el de calabaza -coincidiendo con la celebración del Samaín, el Halloween de origen celta-, y ahora el de percebe. Estrella Galicia sigue apostando por el producto de la terriña y la semana pasada lanzó una nueva receta de su colección 'Fabrica de Cervezas', elaborada en esta ocasión con Percebes da Costa da Morte como "homenaje al mar y a los percebeiros que heroicamente extraen el producto de las rocas para traerlo a nuestras mesas".

Esta edición de 'Fábrica de Cervezas' "mantiene el espíritu artesano" de las anteriores e incorpora durante el proceso de elaboración de la cerveza los percebes, proporcionados por la Cofradía de Percebeiros de Corme, y algas de Portomuiños, en concreto Ramallo de mar, que contribuye a redondear el sabor de un producto caracterizado por aromas y sabores iodados y salinos. Se trata de una tirada limitada y exclusiva de la que solo se han envasado 5.000 litros y que se podrá adquirir en establecimientos especializados y en la web de la empresa cervecera hasta fin de existencias.

“Hemos llegado a esta receta después de un largo proceso de investigación probando todo tipo de opciones vinculadas al mar”, explicó Luis Alvar, maestro cervecero de Estrella Galicia, en la presentación del producto en al lonja de Corme (A Coruña). En total, se descartaron unos 18 prototipos de cervezas elaboradas con productos procedentes del agua. Ignacio Rivera, consejero delegado de Hijos de Rivera, aventuró que Estrella Galicia tratará de seguir sorprendiendo a sus consumidores con nuevas y exóticas propuestas.

Del sabor de pizza... al de donut

Pero si una cerveza de percebe puede sonar estrambótico, lo cierto es que el mercado de estas bebidas está lleno de marcas y sabores extrañísimos. La propia Estrella Galicia lanzó el año pasado la edición de Pimientos de Padrón -¿unas pican y otras no?- y la de Samaín, elaborada con calabaza, inaugurando una línea de recetas que tienen como factor común la creatividad de los maestros cerveceros y la utilización de ingredientes naturales.

Cerveza Estrella Galicia edición Pimientos de Padrón.

En Estados Unidos, por ejemplo, se fabrican cervezas con sabor a donuts de bacon y miel de maple. Sus creadores, los cerveceros de Rogue Brewery, se inspiraron en Voodoo Doughnut, una conocida tienda dedicada a la elaboración de estos dulces. El resultado han sido cervezas confeccionadas con ingredientes como maple, tocino, pretzels, mantequilla de maní, plátano, mango y uva, entre otros muchos.

Cerveza con sabor a donut.

Como no podía ser de otra forma, en Italia alguien tenía que inventar la Pizza Beer; dos placeres en uno: cerveza y pizza. Fueron Tom y Athena Seefurth los encargados de llevar a cabo esta peculiar mezcla. La pareja de cerveceros artesanales de Campton Township (Illinois) tuvo la idea en 2006 y tardaron dos años en consumarla.

Cerveza con sabor a pizza.

Si mezclar el sabor de la cerveza con el de una pizza solo está al alcance de esos paladares que lo resisten todo, ¿qué tal si probamos con el pollo frito? A los directivos de las empresas The Veil Brewing Co y Evil Twin Brewing se les ocurrió esta 'fusión' después de pegarse un atracón a pollo frito en un restaurante de Virginia. Aunque a sus allegados se lo pareciese, no era una broma del April Fool's Day.

Cerveza con sabor a pollo frito.

"(...) integrar sabores herbales a nuestra cerveza. Lo cual nos dio como resultado un producto de gran calidad y sabor cannabico, gracias al lúpulo y cáñamos descendientes del cannabis". Esa es la receta mágica de la Cannabeer. Su nombre ya lo dice todo. Lo que está claro es que el mercado de la cerveza no es alérgico a las innovaciones rocambolescas ni a la mezcla de sabores contrarios.