¿Caro o barato? Las inmobiliarias discrepan sobre el precio del chalé de los Montero - Iglesias

¿Caro o barato? El chalé de 615.000 euros que Pablo Iglesias e Irene Montero se han comprado en la urbanización de La Navata, en la localidad de Galapagar, junto a la madrileña sierra de Guadarrama, ha levantado gran polémica por el comentario crítico que, hace unos años, realizaba el secretario general de Podemos tras conocer que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, había adquirido una segunda residencia por 600.000 euros.

EL ESPAÑOL ha querido testar la opinión de las inmobiliarias que operan en la zona y, en general, todas coinciden en que el precio pagado estaría en la horquilla en que se mueven los chalés en esta urbanización, situada a tres kilómetros del núcleo principal de Galapagar y junto a la estación de Cercanías.

Incluso, alguna de las empresarias inmobiliarias locales, como Maribel Gallego, no duda en apuntar que el precio pagado es alto. “Me parece caro. Por las características que me dices -esos 268 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.000 metros- tienes muchos chalés entre 450.000 y 500.000 euros”, señala la responsable comercial, quien añade que, “solo en el caso de que todos los materiales del chalé fueran de lujo podríamos acercanos a ese precio. Pero aún así me seguiría pareciendo caro”.

Los 615.000 euros en los que finalmente Pablo Iglesias e Irene Montero han cerrado la operación, tras negociar una rebaja de 45.000 euros sobre lo que inicialmente pedía el propietario, estarían muy por encima de los 1.410 euros por metro cuadrado en los que, según el último informe de precios de vivienda usada del portal Idealista, se mueve el precio medio de la zona. O sea, que los 2.300 euros pagados por Iglesias y Montero estaría un 60% por encima de ese precio medio.

Para hacer frente al pago de esta casa, en la que Iglesias y Montero residirán con sus dos hijos mellizos que están a punto de nacer, los dos diputados de Podemos han firmado, a partes iguales, una hipoteca de 540.000 euros a 30 años.

Con los precios en los que se mueven las hipotecas, el monto mensual a pagar por la pareja estaría en los 2.000 euros si el préstamo es a tipo variable, y en 2.200 euros si la hipoteca es a tipo fijo.