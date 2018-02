Endesa pide una relación "colaborativa" con el Gobierno para afrontar desafíos

El presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, ha pedido este lunes una relación "cercana y colaborativa" entre la empresa y la administración para contribuir a la eficiencia del sector energético.

"Una relación cercana y colaborativa entre empresa y administración es la clave para cumplir con los significativos retos que el sector energético tiene por delante", ha dicho en la inauguración del VI Simposio Internacional Funseam 2018 que se celebra este lunes en Barcelona.

Prado ha dicho estas palabras compartiendo mesa con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha agradecido al presidente de Endesa sus esfurezos en un entorno que exige la "búsqueda continua de pactos políticos". Previamente, en su intervención para inaugurar el acto, Nadal ha pedido a las eléctricas que rebajen su nivel de conflictividad para no afectar a la seguridad jurídica.

Según el ministro, es necesario "bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector". "No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae", ha afirmado. Nadal considera que esto eleva la inseguridad jurídica ya que el Gobierno no sabe con qué va a contar cuando tiene que calcular el sistema.

Las palabras de Nadal llegan unos días después de que presentara ante el Congreso un paquete de medidas para alcanzar un ahorro de 200 millones en el sistema eléctrico, que se traducirán en un recorte millonario para las energéticas, y se suma a otras iniciativas que se han impulsado desde la cartera que dirige en los últimos meses y que han tensado la relación con el sector privado.