¿Cuántas maletas puedo llevar gratis con Ryanair?

Desde este lunes, 15 de enero, la aerolínea irlandesa Ryanair aplica una nueva política de equipajes. El cambio, que anunció en septiembre pero decidió poner en marcha tras la campaña navideña en un intento de calmar los ánimos tras la oleada de vuelos cancelados en los últimos meses, limita el número de bultos que pueden subirse a la cabina para así tratar de agilizar el proceso de embarque.

“Las nuevas normas se centran en una reducción de la tarifa y el incremento del tamaño permitido del equipaje facturado. Todos los clientes pueden seguir trayendo dos piezas de equipaje al avión, pero debido a la alta ocupación de nuestros vuelos (alrededor de un 94%) no tenemos espacio suficiente en cabina para tantas maletas”, indica Kenny Jacobs, portavoz de Ryanair.

La aerolínea ha cifrado en 50 millones de euros el gasto que les supone la implementación de estas medidas. Estas son las claves de la nueva política de equipajes de Ryanair.

¿Cuántos bultos puedo llevar gratis?

Dos. La aerolínea mantiene su franquicia gratuita de dos bultos de mano para todos los pasajeros, pero aquellos que no tengan embarque prioritario sólo podrán subir a la cabina con un bulto pequeño.

El personal de la aerolínea se encargará, en la propia puerta de embarque, de etiquetar y bajar a bodega de forma gratuita los bultos más grandes.

¿Cuánto cuesta el embarque prioritario?

Con el cambio en la política de equipajes, sólo podrán subir a la cabina sus dos bultos aquellos clientes con embarque prioritario.

La aerolínea incluye este servicio en las tarifas Plus, Flexi Plus y Family Plus, opciones que se pueden elegir durante el proceso de compra del billete.

Además, en caso de elegir la tarifa estándar, el cliente puede pagar un extra de 5 euros durante el proceso de compra o adquirirlo por 6 euros hasta 30 minutos antes del despegue a través de la aplicación de Ryanair.

¿Cuánto cuestan ahora las maletas facturadas?

25 euros por una maleta de 20 kg en cada trayecto. La aerolínea reduce el precio de la tarifa base para facturar una maleta (desde 35 euros) y aumenta en 5 kg el peso permitido.

Tarjetas de embarque más claras

En los últimos días, la low cost ha recordado este cambio a los clientes que ya tienen sus billetes para volar con ellos desde hoy y ha avanzado el diseño de las nuevas tarjetas de embarque donde se muestra de forma más clara si el pasajero tiene o no prioridad en el embarque.

Comparativa de las nuevas tarjetas de embarque.

Para poner en marcha estos cambios, Ryanair ha instalado nuevas señales y medidores de equipaje en las puertas de embarque de los aeropuertos donde opera.