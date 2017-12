Iberdrola está centrada en el crecimiento orgánico, pero puede analizar opciones

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado este viernes que la compañía energética se centrará en el crecimiento orgánico y en las inversiones de 25.000 millones de euros previstas para el período 2016-2020, aunque si se presenta alguna oportunidad de negocio podría "verla".

Así lo ha señalado durante su intervención en la ceremonia de entrega de los premios al liderazgo empresarial que otorga el grupo Vocento, que este año han recaído en el propio Galán, el presidente de BBVA, Francisco González, y el de Inditex, Pablo Isla.

Galán ha indicado que el plan estratégico de la energética finaliza en 2020 y conlleva 25.000 millones de euros comprometidos en inversiones para crecer en países como Francia o Alemania.

"Estamos haciendo inversiones importantes basadas en un crecimiento orgánico", ha indicado el ejecutivo quien, no obstante, ha apuntado que "si hay una oportunidad que pasa por el camino se puede ver".

En cualquier caso, ha recalcado que la energética "no puede estar cambiando" su línea estratégica, sino que se centrará en las inversiones orgánicas en Estados Unidos, Reino Unido, México, Brasil y Francia. "No es nuestra intención desviarnos de la línea de crecimiento orgánico. No es nuestro objetivo en este momento", ha remarcado.

Iberdrola revisó el pasado mes de febrero al alza sus previsiones para el periodo 2016-2020 e incrementó sus inversiones en 1.000 millones, hasta los 25.000 millones, respecto a las inicialmente previstas en su plan estratégico. Su estimación de beneficio neto la elevó entonces a un crecimiento medio anual del 7,5%, frente al 6% anual anterior.

Asimismo, Galán ha hecho hincapié en la importancia de "guiar al equipo humano", si bien ha insistido en que el valor más importante es "el de las personas", por lo que cree que las empresas necesitan "una visión, una estrategia y unos líderes que la gestionen" pero sobre todo "valores" que pasan por el "esfuerzo, la honestidad y el compromiso social".

Además, el presidente de Iberdrola ha ironizado durante la entrega de premios con que es el "superviviente" del sector eléctrico mundial, un sector que "da mucha corriente", y ha indicado que queda "muchísimo por hacer" ante retos como el de la digitalización.