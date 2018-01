Four Seasons: el lujo hotelero total llega a Madrid

Proyección informática del hotel Four Seasons de la Puerta del Sol.

2018 será un año clave para el desarrollo del Centro Canalejas, el proyecto inmobiliario y comercial que involucra la rehabilitación de siete inmuebles en el corazón de la capital y que albergará el primer hotel Four Seasons de España.

El desembarco de la hotelera canadiense coincide con años de turismo récord en España y su objetivo será atraer al cliente que se mueve en el segmento del lujo. El establecimiento, que diseñará la firma Lamela Arquitectos y el estudio de interiorismo Bamo, contará con 200 habitaciones con una superficie de 45 metros cuadrados hasta los 400 metros cuadrados en el caso de la suite presidencial.

Sus habitaciones serán las más caras de la ciudad, con precios que empiezan en los 500 euros la noche por una habitación sencilla hasta los 12.000 euros en el caso de una suite, según han adelantado desde OHL Desarrollos, una de las dos firmas del Grupo Villar Mir que está liderando el proyecto. Además, el hotel contará con dos restaurantes, una piscina cubierta y spa. El Four Seasons de Madrid será el establecimiento más lujoso de Europa, avanzan los promotores.

Four Seasons no tiene aún presencia en España, aunque cuenta con ubicaciones en Reino Unido, Francia y Portugal, pero el de Puerta del Sol no será el único: la hotelera canadiense estudia ya otras ubicaciones en el país, que podrían llevarle a otros rincones de la capital o a Marbella, donde podría gestionar un hotel de lujo.

Rehabilitar el corazón financiero de la capital

El Grupo Villar Mir empezó a trabajar en el Complejo Canalejas en 2010. El plan contempla la rehabilitación de los siete edificios contiguos que se sitúan entre las calles de Alcalá, Sevilla, Plaza de Canalejas y Carrera de San Jerónimo en el centro de la capital. El grupo los compró en diciembre de 2012 por 215 millones al Banco Santander y en 2014 se empezaron las obras.

Tras años vacíos y desaprovechados, estos edificios que durante décadas albergaron las sedes de bancos como Banesto, Central Hispano y Zaragozano, alojarán en sus más de 50.000 metros cuadrados de superficie este hotel, 22 viviendas de lujo de la marca Four Seasons Private Residences de entre 125 y 350 metros cuadrados, una galería comercial con mercado gastronómico y tiendas de marcas de lujo.

Pero no todo ha sido fácil en este proyecto. Las fachadas de estos edificios están catalogadas como elementos protegidos, lo que ha hecho que el Ayuntamiento de Madrid exigió que se modificaran partes del proyecto para desbloquear los trabajos. Así, Villar Mir eliminó del plan una estación de autobuses subterráneas y el número final de habitaciones del hotel quedó en 200, once menos de las proyectadas en un principio, y con tres apartamentos de lujo menos.

La inversión total de esta rehabilitación asciende a 524 millones y, de acuerdo al calendario, el proyecto avanzará a buen ritmo este año para ser inaugurado unos meses más tarde de lo previsto, con la entrada de 2019. Las viviendas de lujo de Four Seasons, con una valoración inicial de 13.000 euros por metro cuadrado, empezarán a venderse el próximo año.