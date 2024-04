Rafa Nadal, sobre su presencia en Roland Garros: "Si hoy estuviera en París, no jugaría"

Rafa Nadal ha confirmado este miércoles que será la última vez que dispute el Mutua Madrid Open. El tenista español, además, ha señalado que no disputará Roland Garros en caso de continuar con los problemas físicos que le han tenido apartado de las pistas durante varios meses esta temporada.

El ganador de 22 Grand Slams se ha mostrado tajante sobre su presencia en el segundo Grand Slam de la temporada. "Si hoy estuviera en París, no jugaría", ha explicado Rafa Nadal en la rueda de prensa previa a su debut en el Mutua Madrid Open.

El tenista español se ha encargado de confirmar que no volverá a Madrid más y, por tanto, esta será su despedida de un torneo donde ha ganado hasta en cinco ocasiones. "No creo que pueda jugar al 100% pero bueno, pero es importante poder jugar por última vez en Madrid, para mí significa mucho jugar en esta pista donde he vivido momentos muy bonitos", ha puntualizado.

Uno de los principales objetivos que se marca Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open es el de terminar el torneo sin mayores complicaciones a nivel físico. "Es difícil decir qué es lo idóneo. Sería jugar y no tener mucha limitación. Si pudiera jugar con poca limitación, aunque perdiera sería bueno. La semana no ha sido perfecta, quizás no saldría a jugar mañana, pero es Madrid", ha explicado.

"Esto no quiere decir que renuncie a nada las próximas semanas, no sé lo que puede suceder. Sin tratar de confundir a nadie, lo sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas, voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder jugar París. Y si se puede, se puede y si no, no. Voy a París si me siento lo suficientemente capacitado para competir", ha declarado en la rueda de prensa previa a su partido contra Daniel Blanch en primera ronda.

Rafa Nadal, con gesto serio durante la rueda de prensa en el Mutua Madrid Open. REUTERS

A pesar del jarro de agua fría, Nadal ha querido restar peso a sus palabras una posible ausencia en el Grand Slam y lo ha justificado poniendo como ejemplo a los Juegos Olímpicos de París 2024. "No se acaba el mundo con Roland Garros, no quiere decir que si no juego se acabe todo allí. Hay Juegos por delante y diferentes formatos que me hacen ilusión", ha insistido.

Al ser preguntado sobre posibles homenajes en su adiós al Mutua Madrid Open, Nadal ha preferido centrarse en lo que ocurra sobre la pista. "Que hagan lo que crean que se tiene que hacer. Yo voy a salir a jugar y a divertirme", han zanjado el tenista español, señalando que desde la organización ya le "han demostrado suficiente durante su carrera".

Su rival

Yendo al plano deportivo, Nadal también ha tenido tiempo para hablar de Darwin Blanch, su próximo rival. Se verá las caras frente al estadounidense en un partido marcada por la enorme diferente de edad entre ambos. El norteamericano cuenta con 16 años y Rafa 37.

"Es una diferencia de edad muy grande, espero un jugador joven con mucho potencial, yo espero salir ahí y hacer lo que tengo que hacer que es lo primero disfrutar, intentar hacerlo de la mejor manera posible, veremos cómo estoy, es un poco incógnita", ha indicado el jugador español.