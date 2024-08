Una medallista olímpica pide ayuda desesperada tras partir su oro: "Tengo el posavasos más caro del mundo"

Una atleta olímpica, cuya medalla de oro se rompió, ha hecho un llamado urgente al Comité Olímpico Internacional (COI) para que se la reemplacen. Lynn Williams, integrante de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos que se alzó con el oro en los Juegos de París 2024, reconoció que quizás fue la responsable de la desafortunada rotura.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Williams mostró cómo la medalla ya no se puede colgar del cuello debido a los daños sufridos. Con un toque de humor, también comentó que ahora la medalla parece ser el "posavasos más caro del mundo" en lugar de un premio por su importante éxito deportivo.

Es comprensible que Williams estuviera muy orgullosa de su logro y, por tanto, lo celebrara por todo lo alto. Tanto así que compartió algún vídeo en el que se la veía ondeando alegremente su medalla en el aire tras la victoria de Estados Unidos sobre Brasil en la final de París.

Sin embargo, su preciado recuerdo sufrió un duro revés cuando, accidentalmente, dejó caer la medalla mientras celebraba con sus compañeras de equipo. Revelando el daño en un vídeo subido a TikTok, la delantera del Gotham FC expresó: "¿Cómo terminé con el posavasos más caro del mundo?"

Luego, explicó que había estado girando la medalla con sus manos y enseñó el vídeo, pero añadió: "Irónicamente, no fue así como se rompió. Estoy segura de que eso no ayudó, pero no fue la causa de la rotura".

Al detallar el momento en que la medalla cayó, Williams dijo: "La llevaba en el hombro como si fuera un pequeño bolso y estaba saltando y bailando. En uno de esos saltos, la medalla se me cayó". "Todos estaban bailando, y yo andaba por ahí tratando de recoger mi medalla del suelo", añadía ampliando su historia.

La medalla ahora tiene una abolladura y, según Williams, "definitivamente es única en su tipo, y la pequeña barra que la sostenía se ha soltado y desaparecido".

Williams, de 31 años, señaló que creía que las medallas deberían ser más resistentes. Ya se ha puesto en contacto con el COI para solicitar un reemplazo, aunque todavía está a la espera de una respuesta. La veterana delantera confía en que pronto recibirá una nueva y brillante medalla de oro en su buzón.

No obstante, si el COI rechaza su solicitud, no se desanimará demasiado. "Si no me la reemplazan", comentó, "honestamente creo que es una historia genial y divertida", finalizó con humor su vídeo.