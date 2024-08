Un espectador exige la devolución de su entrada de 1.600 euros para la ceremonia de París 2024: "Fue una estafa"

En un testimonio recogido por Ouest-France, un espectador británico compartió las razones que lo llevaron a solicitar el reembolso de su entrada para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Este hombre, que había pagado 1.600 euros por su boleto, expresó su profunda decepción al afirmar que apenas pudo disfrutar del espectáculo organizado en el río Sena.

El espectador, originario de Costa Rica pero residente en Reino Unido, relató su experiencia con detalles que evidencian su frustración. A pesar de las expectativas que tenía para la ceremonia, especialmente considerando el alto precio de la entrada, terminó sintiéndose decepcionado. "Es una suma enorme, que representó el fruto de mi deseo y de mi inversión para esta ceremonia que prometía ser extraordinaria", explicó el espectador, quien había planeado este viaje con mucha anticipación, esperando vivir un momento inolvidable.

El 26 de julio, día de la inauguración, este hombre ocupó su lugar asignado en la categoría B, junto al Museo de Orsay, uno de los puntos emblemáticos de la capital francesa. Sin embargo, desde el principio, las cosas no salieron como había esperado. Primero, tuvo complicaciones para llegar a su ubicación debido a un sabotaje en la red ferroviaria, lo que retrasó su arribo y aumentó su ansiedad por llegar a tiempo al evento.

Una vez en su lugar, la decepción solo fue en aumento. Según relató a Ouest-France, pasó "cuatro horas mirando una pantalla" que tenía frente a él, sin poder disfrutar del espectáculo en vivo que había esperado ver. Aunque el recorrido del evento estaba flanqueado por ochenta pantallas gigantes colocadas a lo largo del Sena, la experiencia fue muy distinta a lo que había imaginado. "No vi ningún espectáculo", lamentó. "Sólo vi barcos pasar a lo lejos, en la oscuridad, sin iluminación ni decoración, y sin poder ver nada de los bailarines y del entretenimiento en los puentes o en los muelles”.

La situación no solo afectó a este espectador en particular. Según su testimonio, muchas personas en la audiencia comenzaron a irse durante el espectáculo, decepcionadas por la falta de visibilidad y la pobre ejecución del evento. "No veo el valor añadido de mi billete y de mi presencia en el lugar", criticó el espectador, añadiendo que tenía "la impresión de haber sido tomado por bobo" y de haber sufrido "una gran estafa". Estas palabras reflejan un sentimiento de haber sido engañado, un amargo contraste con lo que se suponía iba a ser una celebración espectacular en uno de los eventos más esperados del año.

Un jinete galopa sobre un caballo de metal en el río Sena, durante la ceremonia de inauguración de los JJOO. Reuters

Mientras la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 dejó a este espectador con un sabor amargo, la atención ahora se dirige a la próxima ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos, que se llevará a cabo el próximo miércoles en la Place de la Concorde, al pie de la Avenue des Champs-Élysées. Aún quedan entradas disponibles para este evento, con precios que oscilan entre 150 y 700 euros.

Sin embargo, la preocupación por la calidad del espectáculo sigue latente, especialmente después de que los precios de la ceremonia inaugural de los JJOO alcanzaran hasta los 2.700 euros. Queda por ver si la organización logrará redimirse y ofrecer una experiencia a la altura de las expectativas en el próximo evento.