La imagen más comentada de los Juegos Olímpicos: Simone Biles, 'pillada' de fiesta junto a su rival Rebeca Andrade

Simone Biles ha sido una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de París. La gimnasta estadounidense tenía sobre su figura todas las miradas. Y ha respondido con creces, a pesar de que ha acumulado alguna que otra dolorosa derrota como en la disciplina de la barra de equilibrio. Es el precio de estar considerada, para muchos, la mejor de todos los tiempos.

La gimnasia americana ha cerrado su concurso en la capital francesa con cuatro metales. Tres de oro y una medalla de plata. Precisamente, esa presea que rompió su cuarteto de victorias llegó en la disciplina de suelo, donde fue doblegada por una de sus mayores rivales y, a la vez, amigas.

Se trata de la brasileña Rebeca Andrade. La gimnasta de São Paulo está acostumbrada a brillar, pero siempre a la sombra de Biles. Sin embargo, eso no ha impedido que ambas construyan una gran amistad entre vestidores. Andrade también ha cerrado su concurso en París con cuatro medallas. No obstante, su palmarés luce algo menos brillante con el citado oro, dos platas y un bronce. Tras los JJOO, Biles y Andrade han sido 'sorprendidas' de fiesta juntas celebrando, no solo sus éxitos, si no también su amistad.

El baile de Biles y Andrade

La historia de Simone Biles y de Rebeca Andrade es una de las más bonitas de París 2024. Especialmente, por un gesto que tuvieron tanto la gimnasta estadounidense como su compatriota Jordan Chiles en el podio tras la final de suelo. Una imagen que no paró de compartirse en redes sociales y que simbolizaba la amistad, pero también el respeto entre grandes rivales. Una reverencia histórica a la campeona.

Rebeca Andrade tiene que sufrir, de manera habitual, la supremacía de una atleta histórica como Simone. En muchas ocasiones, sus triunfos dependen de los fallos de la estadounidense. Por ello, ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y recibir el reconocimiento de una gimnasta histórica fue para ella lo máximo.

Ahora, tanto Simone Biles como Rebeca Andrade son noticia porque ha circulado un vídeo en redes sociales en el que se las puede ver bailando y disfrutando de una gran fiesta. Entre ellas, que permanecen juntas, la una frente a la otra, se puede apreciar la complicidad de una amistad verdadera. Y es que aunque sean grandes rivales, se respetan y se idolatran.

Entre saltos, bailes y confidencias, Biles y Andrade pasaron un rato agradable después de muchos días de presión y de intensidad en París. Qué mejor forma que poner punto y final a unos Juegos Olímpicos que yéndote de fiesta con tu mayor rival, quien conoce a la perfección por todo lo que has pasado en las últimas semanas y meses.

Pero la buena relación entre Biles y Andrade va mucho más allá de esos momentos. Simone siente una gran admiración por la brasileña por una cuestión, y es por cómo ha sabido salir de sus peores momentos: "La gimnasia es muy dura. Rebeca ha tenido 3 roturas de ligamento. Verla regresar y ganar un oro es increíble".

Para ver el afecto que Rebeca siente por Biles no hace falta casi ni que abra la boca, basta con ver cómo la mira. Pero lo cierto es que la brasileña celebra poder tener tan buena relación con quien considera una referente: "Llevaría a Simone a ver Río a través de mis ojos. Todo Brasil. Si pudiera, la llevaría a todas partes". Así es como Simone y Rebeca demuestran que la amistad está incluso por encima de un oro olímpico.