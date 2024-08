La selección española masculina de hockey pierde en 'semis' ante Países Bajos y luchará por el bronce

Los deportes de equipo siguen rechazando el éxito de España en los Juegos Olímpicos. La selección de hockey masculino, que estaba realizando una actuación de mucho mérito en París, se topó contra el muro de Países Bajos en la lucha por meterse en la gran final. Mientras los 'Red Sticks' soñaban con pelear por el oro, los tulipanes realizaron un partido muy serio y rompieron esa ilusión tras vencer por 0-4.

España comenzó mejor el partido, dominando ampliamente la posesión y teniendo ocasiones en el primer cuarto, donde claramente dominaron los de Max Caldas. El técnico argentino veía con buenos ojos el partido de los suyos desde el banquillo. Sin embargo, tras encajar el primer gol, la resistencia nacional se vino abajo.

En el minuto 12, al borde de la finalización del primer acto, llegó el primer gol del partido. Janssen anotó de penalti tras una acción polémica y comenzó la escalada neerlandesa. A partir de ese momento, los tulipanes supieron jugar en defensa ante una inoperante España que nunca volvió a tener su nivel habitual. La diferencia creció en el segundo cuarto gracias al tanto de Thierry Brinkman y ya en el segundo tiempo marcaron This van Dam y Telgennkamp para cerrar la goleada.

España, de más a menos

La Selección masculina de hockey ha sucumbido ante Países Bajos en un partido que no tuvo historia. Un desenlace que no era esperable teniendo en cuenta cómo había arrancado la contienda, con España dominando la posesión y el peso del juego. La pelota estaba en manos de los 'Red Sticks' más del 70% del tiempo. Sin embargo, esto no permitía encontrar el camino del gol.

De hecho, España rozó el tanto con una doble ocasión de Reyne y de Lacalle. Sin embargo, el portero neerlandés respondió con dos buenas paradas. Una actuación que repitió durante todo el encuentro. Minutos después llegaría la acción polémica que rompió el coche.

Un lance del partido entre España y Países Bajos en hockey. Reuters

El colegiado señaló penalti a favor de Países Bajos tras la revisión del VAR y Janssen adelantó a los tulipanes. Con ese resultado (0-1) terminó el primer cuarto, el único en el que España dio muestras de poder meterse en la lucha por la medalla de oro. Eso sí, el segundo cuarto comenzó con una nueva ocasión de los de Max Caldas, esta vez por mediación de Marc Miralles. Sin embargo, de nuevo el portero neerlandés estuvo especialmente acertado.

Ya en el minuto 20 de partido, Países Bajos puso de nuevo tierra de por medio con el gol de Thierry Brinkman, quien aprovechó una pelota suelta en el área para colocarla en la escuadra derecha. A partir de ahí, España se vino abajo. Duco Telgenkamp estuvo a punto de ampliar diferencias, pero se encontró con la buena intervención de Luis Calzado.

Superada la media hora de partido, España probó suerte por mediación de José María Basterra tras un penalti-córner. Sin embargo, un acertado Pirmin Blaak volvió a romper las esperanzas de recortar distancias en el marcador. Para colmo, la revisión de un posible penalti en el VAR tampoco sonrió a los españoles antes del descanso.

El descalabro final

Los 'Red Sticks' lo siguieron intentando, pero ya sin un plan de juego definido. Los ataques eran más corazón que cabeza y el cansancio de tener que dar la vuelta al electrónico empezó a hacer mella. De ahí también la falta de ideas. Al poco de la reanudación, This van Dam amplió aún más la renta con un tiro cruzado desde la zona izquierda del área justo cuando segundos antes había perdonado una clara ocasión.

La goleada pudo ser mayor, ya que Seve van Ass, Thierry Brinkman y Jip Janssen perdonaron tres claras ocasiones para los tulipanes. Mientras tanto, España seguía intentándolo, ya que terminó el encuentro con 14 tiros a puerta, pero todos ellos sin premio. En el minuto 50, Telgennkamp, tras aprovechar una pelota suelta en el área previo reverso de su compañero, cerró el marcador de un partido que supuso el fin del sueño por el oro de la selección española que ahora luchará por un bronce histórico.