Denuncian que hay "gusanos en la comida" de la Villa Olímpica de París: "Quiero carne, necesito carne"

Adam Peaty, el nadador británico y múltiple medallista olímpico, ha lanzado serias críticas a los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a la calidad de la comida proporcionada en la Villa Olímpica.

En una entrevista con inews, Peaty reveló que algunos atletas han encontrado gusanos en su comida, lo que ha generado un fuerte descontento entre los competidores. Los problemas con la comida se unen a las condiciones del día a día en las habitaciones debido al calor y los medios a disposición de los atletas.

Peaty, de 29 años, expresó su preocupación no solo por la calidad, sino también por la cantidad de alimentos disponibles. Tras terminar cuarto en la final de relevos 4x100 metros combinados, el nadador británico habló abiertamente sobre los desafíos que han enfrentado los atletas durante su estancia en la Villa Olímpica.

Adam Peaty, tras competir en los JJOO de París 2024 Reuters

"La comida no es suficiente para el nivel al que se espera que los atletas rindan. Necesitamos comer lo mejor que podamos," declaró Peaty a inews. Comparando con las ediciones anteriores, afirmó: "En Tokio, la comida fue increíble, en Río también. Pero esta vez... no hay suficientes opciones de proteínas, largas colas, esperando 30 minutos para comer porque no hay un sistema de colas adecuado".

El nadador también mencionó que la narrativa de sostenibilidad de París 2024, que incluyó el compromiso de que el 60% de las comidas sean sin carne y un tercio a base de plantas, ha complicado la dieta habitual de muchos atletas.

"El enfoque en la sostenibilidad ha castigado a los atletas. Quiero carne, necesito carne para rendir y eso es lo que como en casa, entonces, ¿por qué debería cambiar?" agregó.

Las declaraciones de Peaty no han pasado desapercibidas y han generado una respuesta de los organizadores de París 2024. Un portavoz del evento afirmó a inews: "Estamos escuchando a los atletas y tomamos sus comentarios muy en serio. Desde la apertura de la Villa, nuestro socio Sodexo Live! ha trabajado proactivamente para adaptar los suministros al uso creciente de los restaurantes de la Villa Olímpica, así como al consumo real observado durante los primeros días. Como resultado, las cantidades de ciertos productos se han incrementado significativamente y se ha desplegado personal adicional para garantizar que el servicio funcione sin problemas."

A pesar de estas medidas, Peaty considera que no son suficientes y que los atletas merecen mejor. "Estamos hablando de los mejores del mundo y no estamos alimentándolos adecuadamente. Solo quiero que la gente mejore en sus roles y trabajos. Y creo que los atletas son la mejor fuente de comentarios para eso".

La situación de la alimentación no es el único desafío que ha enfrentado Peaty en estos Juegos. Apenas recuperado de Covid-19 y lidiando con una infección en el pecho y el oído, el nadador ha tenido que competir mientras tomaba una potente mezcla de antibióticos.

A pesar de estos obstáculos, Peaty logró nadar una etapa de 58.16 segundos en la final de relevos, medio segundo más rápido que el francés Leon Marchand, quien ganó cuatro medallas de oro en estos Juegos.

Además, Peaty ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la fatiga mental y la depresión, mencionando los sacrificios realizados durante los últimos 14 meses para prepararse para estos Juegos. Ahora planea tomarse un descanso del deporte, aunque aún no está claro qué forma tomará este descanso ni si competirá en los Juegos de Los Ángeles 2028.