Nadal y Alcaraz quieren ir despacio en París: "Entiendo el morbo de vernos juntos, pero no garantiza el éxito"

El tenis español está listo para los Juegos de París. Este miércoles por la mañana, varios de los integrantes del equipo comparecieron en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE). A la cabeza estuvieron Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, dos de las grandes atracciones en la Villa, que buscarán el oro en dobles formando una pareja histórica.

Además de Nadal y Alcaraz, también comparecieron Alejandro Blanco, presidente del COE, los tenistas Pablo Carreño, Sara Sorribes y Cristina Bucsa y los capitanes de los equipos masculino y femenino David Ferrer y Anabel Medina, respectivamente. Los cuadros de tenis arrancarán el sábado 27, un día después de la ceremonia inaugural, y acabarán el 4 de agosto.

"Es una ilusión enorme estar en unos Juegos aunque lleve unos cuantos ya. Participar en el mayor evento del deporte es un honor... ¿Cómo se llamará la pareja con Alcaraz? Dependerá del resultado -risas-. No hemos podido prepararnos conjuntamente, pero confiamos en el gran momento de Carlos y yo espero estar en un nivel alto, el que necesito para funcionar tanto a nivel individual como colectivo", dijo un Nadal que busca su tercera medalla olímpica tras sus oros en Pekín 2008 (individual) y Río 2016 (dobles).

Para Alcaraz, en cambio, son sus primeros JJOO: "No hay mejor manera de debutar en unos Juegos que debutar en el dobles con Rafa. Vamos a dar lo mejor de nosotros y ojalá podamos hacer disfrutar con un buen juego". "Tengo poca experiencia en dobles y aunque me gusta por temas de individual nunca he podido jugar muchos torneos. Volver a Roland Garros es una motivación más y hace un poco más fácil el reto de adaptarnos bien", añadió.

Ambos tenistas quisieron rebajar, en parte, las altas expectativas que se han generado para el dobles: "Entiendo el morbo y la ilusión de vernos juntos, pero eso no garantiza el éxito. Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado muchos dobles ni muchos individuale", dijo Nadal. "Jugar con Rafa es un sueño, pero eso no significa un éxito seguro. No se ganan medallas por el nombre. Será una gran experiencia y debemos adaptarnos poco a poco", añadió Alcaraz.

Rafa Nadal, en rueda de prensa en los JJOO de París 2024 EFE

"Me he perdido Londres y Tokio y me ha dolido más que ausentarme de Grand Slams. Pekín 2008 es uno de los mejores recuerdos que tengo en mi carrera. Siempre represento a España, pero en los Juegos te sientes parte de un gran equipo. Notas el apoyo y te sientes muy querido. Volver con una medalla a la Villa te hace sentir de una manera increíble. Y sí, estos serán mis últimos Juegos. Por eso valoro muchísimo estar en París. Estoy feliz por ello y para estar aquí he tenido que pasar por muchos momentos difíciles. Lo veo como un premio y te rejuvenece. Saldrá mejor o peor, pero la ilusión no me la quita nadie. Tengo la actitud y trabajaré cada día. Jugar con uno de los mejores del mundo y que si las lesiones le respetan será uno de los mejores de la historia es un honor", dijo Nadal sobre lo que significa para él estos Juegos.

Alcaraz vuelve a París tras proclamarse por primera vez campeón de Roland Garros: "Juego por todo un país y, aunque son las mismas instalaciones, todo es diferente. De Rafa me quedo con esa manera de competir, de luchar, de nunca dejarse ir ni dar un punto por perdido. Es admirable y también intento transmitir eso que veo en él en la vida personal, intentar dar siempre tu mejor versión con esa humildad que él tiene y con todo lo que ha conseguido", concluyó.