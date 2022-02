Europa denuncia a China por el maltrato a los deportistas en los JJOO: frío, hambre y aislamiento

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 prácticamente acaban de comenzar y ya se ha puesto sobre ellos el foco por la organización. O, más bien, mala organización después de las 'denuncias' que llegan desde países como Suecia, Rusia, Polonia o Finlandia. Incluso se llega a hablar de vulneración de los derechos humanos por las condiciones en las que se aíslan a los deportistas.

Esto no va de la guerra que se abrió previamente a la ceremonia inaugural. Sino de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días. De las condiciones a las que tienen que hacer frente los deportistas, los auténticos protagonistas de todo esto, en China. Frío, hambre y aislamientos que rozan la delgada línea de la legalidad o moralidad.

Fue este domingo cuando comenzaron las críticas hacía la organización de Pekín 2022. Por un lado, desde Suecia se quejaron por la seguridad de sus deportistas por el frío extremo. Luego llegaron las quejas de Polonia y Rusia por los hoteles de cuarentena y también desde Alemania alertaron por la comida. Aunque tal vez es la alarma de Finlandia la que más shock ha producido.

Situación de los positivos

De entre todas las personas que forman parte de estos Juegos Olímpicos de Invierno, 350 han dado positivo en Covid-19 desde el pasado 23 de enero. También algunas docenas de los atletas que han acudido a Pekín. En este punto, son las instalaciones de aislamiento las que han encendido la mecha para que se sucedan un torrente de críticas.

Algunos afortunados pueden completar el aislamiento en la villa de los atletas. Sin embargo, no todos tienen esa suerte. Otros son trasladados a hoteles 'especiales' para pasar esa cuarentena. Así las cosas, Jukka Jalonen, el entrenador del equipo masculino de hockey sobre hielo de Finlandia, denunció que no se estaban respetando los derechos de uno de sus jugadores.

Entrenamiento de hockey sobre hielo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 Peter Kneffel / dpa

El jugador en cuestión es Marko Anttila. Este dio positivo en coronavirus hace ya 19 días. Desde entonces, pese a sucederse los negativos, una prueba especial que se hace en China y en la que dio positivo: "Estuvo con los jugadores y con el cuerpo técnico durante una semana y nadie contrajo ninguna infección de él".

"Sabemos que está completamente sano y listo para jugar. Por eso pensamos que China no respeta sus derechos humanos. Desde una perspectiva médica, sabemos que una persona así ya no es infecciosa. Estas decisiones de aislamiento no se basan en la medicina o la ciencia, son más decisiones culturales y políticas", agregó Jukka Jalonen.

El de Finlandia es un caso. Otro es el de la patinadora de velocidad en pista corta de Polonia: Natalia Maliszewska. Ella recibió el visto bueno para competir en los 500 metros el sábado, pero unas horas antes de la prueba se le realizó una llamada para confirmarle que tenía que pasar a aislamiento. "Algo en mí murió el sábado", afirmó entonces la deportista polaca.

"Lloro hasta que no tengo más lágrimas. Ya no puedo entender esto. Ya no creo en ninguna prueba, ninguna olimpiada. Para mí, esto es una gran broma, espero que quien esté manejando esto se divierta mucho", aseguró Natalia Maliszewska. Y de la patinadora polaca a Valeria Vasnetsova, atleta rusa que compite en biatlón: "Estoy muy pálida y tengo enormes círculos negros alrededor de los ojos. Quiero que todo esto termine. Lloro todos los días. ¿Por qué existe esta actitud hacia nosotros, los atletas?"

El Comité Olimpico Internacional (COI) se ha pronunciado. Aunque no parece que sea suficiente para los deportistas que están sufriendo en Pekín las medidas severas de la organización de los JJOO de Invierno. "Lo sentimos por cada atleta que no puede competir debido a una infección por Covid-19". "Los protocolos se han implementado para garantizar unos Juegos Olímpicos seguros para todos", han apuntado desde el organismo.

Frío y hambre

El COI, en cambio, sí que ha confirmado que abordarán las quejas tanto del frío como de la comida. La imagen de la sueca Frida Karlsson, a punto de colapsar por las bajas temperaturas después de acabar quinta en el skiatlón de 15 kilómetros, ha dado la vuelta al planeta. La sensación térmica en las montañas de Zhangjiakou era de -35 grados.

Therese Johaug (Noruega), Krista Parmakoski (Finlandia) y Frida Karlsson (Suecia), en acción Reuters

El jefe del equipo de Suecia, Anders Bystroem, dijo entonces que los organizadores deberían estudiar cambiar algunos eventos a horas más tempranas por el bien de la seguridad de los deportistas. Desde la Federación de Esquí (FIS) se remiten a sus reglas: "Tenemos los límites de frío que tenemos, no hay mucho que decir al respecto". La temperatura aquel día no sobrepasaba los límites, ya que era de -17º. Lo que ocurre es que con la sensación térmica llegó a los -35º.

La comida es el otro problema. Ha sido Christian Schweiger, el entrenador de esquí del equipo de Alemania, el que ha criticado este nuevo aspecto de la organización de los Juegos Olímpicos: "El cáterin es extremadamente cuestionable. Hubiera esperado que el Comité Olímpico fuera capaz de proporcionar comidas calientes". "Hay patatas fritas, algunas nueces y chocolate y nada más. Esto muestra una falta de enfoque en el deporte de alto rendimiento", ha sentenciado el germano. Esto también forma parte de los JJOO de Invierno de Pekín 2022. La cara más oscura y desagradable.

