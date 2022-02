La pesadilla de Kim Meylemans: se derrumba tras 14 días aislada en Pekín antes de los JJOO

La llegada a China está siendo una auténtica odisea para algunos olímpicos de los que participarán en los Juegos de Invierno de Pekín 2022. Es el caso de la belga Kim Meylemans, piloto de skeleton. Ha vivido días de pesadilla desde que diera positivo en coronavirus a principios de enero.

Meylemans llegaba a China con la ilusión de participar en los Juegos. Llevaba semanas sometiéndose a test para evitar que su sueño se truncara y en todos ellos, como una docena, dio negativo. La cosa cambió al hacerse su primera prueba en territorio chino: dio positivo y tenía que pasar por un aislamiento.

Lo esperado era que la deportista belga hubiera sido trasladada a la Villa Olímpica y cumpliera en una habitación de allí su cuarentena hasta ser negativa, pero las autoridades reforzaron las medidas. Meylemans fue llevada a una zona más aislada y remota, lejos de la vida olímpica, donde su moral se ha ido mermando día tras día como ella misma confesó en un vídeo colgado en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Meylemans (@kimmeylemans)

Meylemans perdió toda esperanza al recibir la noticia de que tenía que seguir encerrada en aquel sitio: "Estoy sorprendida por la decisión. Tengo que quedarme aquí por otros 7 días y hacerme 2 PCR al día. No se permite el contacto con otras personas" Y seguía: "Pido que me den algo de tiempo para ver cuáles serán mis próximos pasos. No estoy segura de poder manejar esto durante 14 días y cómo poder competir en los Juegos mientras estoy en aislamiento".

Un vídeo dramático en el que la deportista rompe a llorar para contar su situación. La confusión sigue en torno a las medidas del país asiático justo cuando arrancan los Juegos de Invierno en su capital y el caso de Meylemans lo ha puesto en relieve. Por suerte, su denuncia en redes sirvió para captar la atención internacional y tardó poco en salir de aquel aislamiento.

Ya está en la Villa

Meylemans ahora esta en la Villa Olímpica, donde cumplirá su aislamiento de forma más cómoda. El jefe de la delegación belga lo celebró así: "Nuestra meta principal era llevar a Kim a la Villa Olímpica en Yanqing lo más pronto posible. Estamos muy complacidos de que esto se haya logrado ahora". Y añadió: "Entendemos que las medidas contra el COVID son necesarias para preservar la salubridad de los participantes en los Juegos, pero creemos que el deportista debe estar siempre en el centro de estas medidas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Linde Merckpoel (@lindemerckpoel)

[Más información: Eileen Gu, la estrella del esquí nacida y criada en EEUU que competirá en los JJOO defendiendo a China]

Sigue los temas que te interesan