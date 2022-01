Miedo al control chino en los JJOO de Pekín: piden a los olímpicos no hablar de política y no usar el móvil

El Comité Olímpico Internacional asegura que los atletas podrán expresarse con libertad durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, pero no todos los países están tranquilos tras lo sucedido en torno al caso Peng Shuai. Estados Unidos, después de hacer público su boicot gubernamental, también está instando a sus deportistas a que cuiden cada uno de los comentarios que hacen tanto pública como de forma privada.

Ante los temores sobre la privacidad de datos y espionaje en China, algunas delegaciones europeas han recomendado a sus deportistas que no lleven sus telefónos y otros aparatos tecnológicos a Pekín. El trato del país a los uigures, una minoría musulmana, la situación política con Hong Kong y la gestión de la pandemia de la Covid-19 son asuntos que crispan en el ambiente de esta cita olímpica y todos los países quieren evitar cualquier polémica.

Pekín 2022 está subsistiendo entre polémicas. La última ha sido la cancelación de la venta de entradas al público general por el aumento de casos de coronavirus y la aparición de Ómicron. Esto no evitará que personalidades VIP y grupos de personas que sean elegidos por la organización sí puedan acudir. Serán los segundos Juegos Olímpicos sin aficionados en las gradas en una cita que defiende los valores de la globalización y la igualdad.

El logo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 junto a varios funcionarios protegidos con EPIs Reuters

Por si fuera poco, este miércoles ha llegado la respuesta polémica de Yang Shu, subdirector de relaciones internacionales del comité organizador. Cualquier comportamiento de los atletas que vaya en contra del espíritu olímpico o de las leyes chinas estará sujeto a "cierto castigo". Las instituciones de cada país que acudirá a estos primeros Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en una ciudad que ya ha organizado otros de verano están muy preocupadas con lo que pueda suceder.

No se fían del COI

Varios grupos de activistas han mencionado los casos de Peng, el luchador Navid Afkari, quien fue ejecutado en Irán en 2020, y el trato sufrido por los atletas de parte del gobierno autoritario de Bielorrusia durante Tokio 2020 como ejemplos de donde el COI pudo haber hecho más para proteger a los deportistas. Estas polémicas se han escapado de la capacidad del organismo para evitar que acabasen de forma negativa.

Públicamente, desde el Comité Olímpico Internacional mantuvieron un seguimiento especial sobre la polémica con Peng Shuai, pero la situación de la tenista nunca ha terminado de aclararse. El oscurantismo que rodea a este caso sigue preocupando al resto del mundo, siendo el motivo principal por el que se van a llevar a cabo determinados boicots gubernamentales después de que hayan fracasado los deportivos que se propusieron.

Protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 en Turquía. REUTERS

El Comité Olímpico Internacional asegura que los atletas podrán expresarse con libertad durante la cita invernal que se celebra este próximo mes cuando les toque comparecer ante la prensa o al publicar algo en las redes sociales. Sin embargo, la Carta Olímpica que prohibe manifestaciones políticas en las ceremonias de entrega de medallas también abre la puerta para la aplicación de la legislación local. Las delegaciones insisten para que el COI haga público como defenderá a los deportistas.

Estados Unidos, previsor

Los atletas están haciendo públicos estos temores. Noah Hoffman, esquiador de fondo de Estados Unidos, ha dicho que siente "miedo" de que sus compañeros de equipo vayan a China. "La falta de privacidad digital, la falta de capacidad para hablar libremente, sé que mis compañeros de equipo están siendo protegidos sobre preguntas sobre estos temas por su propia seguridad. Espero que los atletas guarden silencio porque no solo van a ser procesados por las autoridades chinas", exponía.

Estas declaraciones vienen después de que muchas asociaciones en defensa de los derechos humanos presionen a los atletas para que hagan un boicot deportivo. "Me cabrea que los atletas sean puestos en esta posición: los deportistas no tienen absolutamente ninguna opción en cuanto a dónde se llevan a cabo los Juegos Olímpicos y si asisten o no a los Juegos. Mienten cuando dicen que los atletas pueden optar por no asistir, nuestras carreras dependen de esto", sentenciaba.

El contrato como ciudad anfitriona de Pekín 2022 con el COI promete acceso gratuito y abierto a internet y las redes sociales para todos los participantes. Para los periodistas, establece que "no habrá restricciones ni limitaciones a la libertad de los medios de comunicación para brindar cobertura de noticias independiente". A pocas semanas de que comience el espectáculo, la polémica sobre China no ha terminado después de unos últimos meses en los que la preocupación no ha hecho más que crecer.

