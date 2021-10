Wuhan, la ciudad de la Covid, cancela su maratón por temor a un brote antes de los JJOO de Invierno

La vacuna contra la Covid-19 ha hecho que se vuelva a una relativa normalidad, pero eso no hace que el coronavirus se haya ido de nuestras vidas. En varios países continúan aumentando los casos y esto es lo que está pasando ahora en China. En el gigante asiático se ha producido un repunte y eso ha provocado que se tomen medidas como el aplazamiento de la maratón de Wuhan.

La prueba debió haberse celebrado este domingo, pero desde China se canceló la cita por esa subida de casos de la Covid-19. Y todo ello como medida preventiva de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán en Pekín entre el 4 y el 20 de febrero de 2022.

No hay que olvidar que Wuhan se convirtió en el centro de la polémica después de que fuese en esta ciudad china desde donde se comenzase a expandir el coronavirus. En el país no quieren volver a caer en la trampa y por ello se ha preferido decir 'no' al maratón a 100 días de que comiencen los JJOO de Invierno.

Los aros olímpicos, en la sede del Comité Olímpico Internacional EFE

Los organizadores del maratón de Wuhan comunicaron su decisión a través de un comunicado en el que señalaron el aplazamiento "para evitar el riesgo de una propagación pandémica". Estaba previsto que participasen 26.000 personas en la carrera y desde el comité organizador ya han confirmado que reembolsarán el coste de la inscripción a todos los participantes inscritos.

Medidas preventivas

La misma suerte que la prueba de Wuhan ha corrido la maratón de Pekín, en la cual iban a competir 30.000 participantes. De hecho, Pekín ya ha pedido a los residentes de la ciudad que eviten los viajes no esenciales fuera de la capital china, además de las reuniones a las que puedan acudir un número grande de personas. En cuanto a los que viven fuera, deberán presentar un test de la Covid-19 de resultado negativo para ingresar en la localidad.

El aumento de casos preocupa. Por ejemplo, en Ejin, Mongolia Interior, alrededor de 35.000 personas han sido confinadas desde este lunes por un periodo que se alargará durante dos semanas. Esta situación ha traído consigo el despliegue de cribados masivos entre la población.

