Eva Moral debuta en los Paralímpicos con bronce en triatlón y Sara Martínez logra la plata en longitud

Gran inicio de jornada de domingo para la delegación española en los Juegos Paralímpicos. La madrileña Eva Moral, debutante en esta cita, logró su primera medalla al tercera segunda en triatlón. Sara Martínez, una veterana de la competición, puso fin a su sequía y se llevó la plata en longitud.

La triatleta madrileña Eva Moral, en la clase PTWC1 de deportistas con discapacidad física, logró la medalla de bronce en la prueba disputada en el Parque Marino de la bahía de Odaiba de Tokio. Este era su debut en unos Juegos Paralímpicos.

La carrera estuvo liderada por la australiana Lauren Parker, que cedió la victoria final justo en línea de meta por la estadounidense Kendall Gretsch, que protagonizó una espectacular remontada hasta conseguir el oro.

Así llega una medallista de BRONCE.

Eva Moral (@evamoral82) sube al podio en su primera participación en unos Juegos.

¡Qué grande eres! 👏👏👏#Tokyo2020 #FamiliaParalimpica pic.twitter.com/vMCAhtKEX9 August 28, 2021

Moral, de 39 años, salió del primer segmento de natación en tercer lugar, un puesto que no pudo mantener en el tramo de bicicleta de mano. En el último sector, el de la carrera, con la silla empujada por los brazos, remontó una plaza hasta colgarse el bronce, entrando a meta a 8:34 de la ganadora.

"Estoy muy contenta y muy feliz. Me ha pasado de todo en la carrera. Nadando no era capaz de ver la boya de vuelta pero he salido en la posición que quería y que podía salir. En el sector de bici se me ha salido la cadena y en el último, después de remontar, no he querido arriesgar", dijo Eva Moral, al llegar a meta.

"En los momentos de tensión he pensado en las palabras que me habían dicho antes los compañeros de no dar por perdida ni por ganada la carrera porque es muy larga", confesó la triatleta madrileña, que aseguró que "todavía queda mucho por llorar" para celebrar este triunfo.

Moral, que va en silla de ruedas a raíz de un accidente en bicicleta que tuvo en diciembre de 2013 al caerse por un barranco, cuenta en su palmarés también con un primer puesto en las Series Mundiales de Milán y una victoria en la Copa del Mundo de Madeira 2019 y el oro en el campeonato de Europa de 2018.

La historia de Sara

La madrileña Sara Martínez conquistó la medalla de plata en salto de longitud, clase T12 de discapacitados visuales, en la prueba disputada en el Estadio Olímpico de los Juegos Paralímpicos de Tokio.



Sara Martínez, vigente subcampeona de Europa, llegó a Tokio con la tercera mejor marca mundial del año (5.49 metros) y completó un concurso de saltos muy completo, siendo el mejor el segundo, en el que llegó hasta los 5.38 metros.

¡La emoción de Sara Martínez tras haberse proclamado Subcampeona Paralímpica en Longitud! #FamiliaParalimpica #Tokyo2020 pic.twitter.com/mj8YV80OTe — Comité Paralímpico Español (@Paralimpicos) August 29, 2021

Esa marca permitió a Sara colgarse la plata solo por detrás de la gran favorita, la ucraniana Oksana Zubkovska, campeona paralímpica en Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016 y que acreditó 5.54 metros, muy lejos de su propio récord mundial con 6.60, registrado en la ciudad británica hace nueve años. El bronce fue para la argelina Lynda Hamri.



Con esta medalla, la atleta madrileña, con opacidad corneal bilateral, una enfermedad genética y hereditaria, cumple el sueño que acarició hace cinco años en Río de Janeiro, cuando se le escapó el bronce paralímpico por solo un centímetro. En la misma prueba, el salto de longitud T12, otra española, Sara Fernández, finalizó séptima con un mejor salto de 4.85 y obtuvo diploma.

[Más información - Miguel Luque y Toni Ponce, primeras medallas de España en los Juegos Paralímpicos]

Sigue los temas que te interesan