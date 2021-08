Craviotto y la presión del 'caso Biles': "Todos esperan un oro, tengo que intentar no leer mucho"

Los Juegos Olímpicos de Tokio han quedado marcados por las declaraciones de Simone Biles. La gimnasta estadounidense renunció a varias finales por proteger su salud mental. La presión y ansiedad pudieron con ella, que habló públicamente del tema y situó ese factor psicológico como una de las claves a tener en cuenta con los deportistas. Y bien lo sabe Saúl Craviotto, que ha reconocido sentirse identificado por las expectativas que todo el mundo tiene en él.

El piragüista de 36 años se llevó el oro tanto en Pekín 2008 como en Rio 2016. Siempre es uno de los grandes aspirantes de España a pelear por las medallas. Y en Tokio 2020 la situación no ha cambiado en absoluto. Craviotto peleará en el K-1 y K-4 para seguir con su idilio olímpico y lo hará intentando abstraerse de la presión mediática que puede tener en estos días.

"Esta carrera es mental. Físicamente también, pero mentalmente hay que estar muy preparado. Yo he hecho una salida nula y ya estaba más nervioso si cabe", ha asegurado en declaraciones a la televisión pública después de su primera aparición, donde cosechó el segundo mejor tiempo de su serie. "He pasado el corte. Es la primera toma de contacto en una distancia que no hemos preparado al cien por cien. Paso a paso y quitando nervios ya", indicó.

Pese a esas buenas sensaciones, Craviotto ha destacado la presión que ha llegado a sentir. Hace unos días reconoció haber vivido momentos similares a los de Biles, y tras su buen estreno en Tokio, ha explicado sus palabras. "Las veces que me habéis preguntado por Biles, evidentemente me siento reflejado en el sentido de que venimos con mucha presión y muchos nervios, y gente que venimos de otros JJOO de ser medalla, medalla, medalla, sin fallar ninguna, pues todo el mundo espera un oro en el K-1 y en el K-4", ha subrayado.

Una situación que "quieras o no" pasa factura. "Va mellando, va metiéndose en la cabeza sin querer y son nervios. Forma parte de este mundo, del deporte de élite", ha espetado. Por ello, su plan de preparación mental es claro: "Lo que tengo que hacer es intentar no leer mucho, estar en lo mío e intentar hacer lo que pueda". José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, le ha pedido restarse presión: "Lo que has hecho hasta ahora por tu país en los JJOO es simplemente, histórico. Estamos en deuda contigo".

Abanderado de oro

Craviotto se marchó con buenas sensaciones y sigue avanzando en los Juegos. "He quedado segundo que también vale para pasar. Hay cosas que pulir. Me cuesta mucho entrar en competición. Puedo mejorar un poco más", explicó autoexigente. Esta cita olímpica será diferente y el abanderado, que se siente "muy querido por los compañeros", espera provocar el mismo orgullo que le han hecho sentir a él tras los primeros días.

