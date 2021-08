España, el coco de los JJOO en waterpolo masculino: EEUU, el rival de cuartos tras arrollar a Croacia

Tremenda exhibición de España en waterpolo masculino para cerrar la fase de clasificación. La selección pasa invicta a la fase final después de superar a Croacia, actual subcampeona olímpica, por 8 a 4. Dominio de principio a fin para los de David Martín que se encomendaron a una labor defensiva impecable. Todo ello jugando con el portero suplente y dando oportunidad a los menos habituales, como un Martin Famera que fue el que encendió la mecha.

Unai Aguirre fue la gran sorpresa en la alineación inicial de este lunes, donde la selección coronó a la perfección su primera fase con su quinta victoria en cinco partidos. El guardameta solo se vio comprometido en el tercer cuarto, cuando terminó con un 71% de paradas y es que al descanso solo llevaba un gol en contra. Croacia se animó y se puso 3-2 y 4-3, pero España no le dejó pasar de ahí y se quedarían con cuatro goles en su haber. El relevo del legendario Dani López Pinedo, de 41 años, parece estar en este joven que solo tiene 19.

Uno de penalti, obra de Granados, y otro de reverso al cazar un rechace Famera mostraron la pólvora que tiene este equipo. Ya en la segunda mitad, Mallarach, Tahull y Munariz con un trallazo lejano dejaron a los croatas temblando y casi sin opciones. Hasta siete de sus jugadores metieron gol. Sólo repitió Granados. Este equipo tiene muy buena pinta y tendrán otra oportunidad de demostrarlo ante Estados Unidos el próximo miércoles (12:50 horas).

Este combinado ha vencido en la primera fase a Serbia (13-12), Montenegro (8-6) y Croacia, o lo que es lo mismo, el tríptico balcánico de favoritos para las medallas marcando diferencias. Los de David Martín cierran este círculo con los triunfos ante Kazajistán (16-4) y Australia (16-5), donde se salieron. Estados Unidos fue cuarta del grupo A después de lograr tan solo dos triunfos contra Japón y Sudáfrica en la fase inicial. Esa será la primera piedra en el camino para alcanzar las semifinales y entrar en la pugna por las medallas en Tokio.

"El balance es muy positivo. Era difícil esperar esto. Estamos siendo fieles, veo a todos enchufados. Somos un equipo en defensa y en ataque", explicaba un David Martín que ya ponía el foco en EEUU: "Estados Unidos tiene dos boyas fuertes, tiene un técnico balcánico, que nadie espere que esto es un paseo". Con humildad, pero con la sensación de que este equipo puede conseguir algo importante en los Juegos Olímpicos.

La sorpresa de este partido, Unai Aguirre, se mostraba con descaro ante los micrófonos. "Los croatas quizás no me conocían mucho y les he sorprendido", argumentaba el joven portero que se atrevía a decir que "somos candidatos al oro". Martín ya sabe que tiene un relevo de garantías en el banquillo, mientras López Pinedo disfruta de lo que seguramente sean sus últimas intervenciones con España. Ojalá sean para colgarse un oro olímpico.

