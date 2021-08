Carolina Robles es recalificada para la final de los 3000 obstáculos tras sufrir una caída

Carolina Robles ha sido recalificada para la prueba de los 3000 obstáculos femeninos después de no haber podido disputar su serie en plenas facultades al irse al suelo tras tropezar con una rival que se había caído justo delante de ella. La española tuvo que levantarse y recomponerse como pudo para acabar la prueba a pesar de que su resultado era ya inservible.

A pesar de todo, Carolina no lo dudó en ningún momento ya que después de haber llegado hasta unos Juegos Olímpicos quería marcharse al menos sin la espinita de no poder terminar su serie. Finalmente, y gracias a esa decisión de terminar la carrera, la organización ha revisado las imágenes y ha decidido repescar a la española por esta caída y darle un billete para la final de los 3000 obstáculos tal y como indica la norma Norma 17.2.1, que expresa que aquella atleta que no puede avanzar durante la carrera por una caída dentro de su propio grupo, el juez decidirá si le integra en la siguiente ronda.

Noticia en actualización

