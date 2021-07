Dani Olmo estalla contra el arbitraje frente a Egipto: "Ha sido extraño, lo de Ceballos era expulsión"

El debut de la selección española en los Juegos Olímpicos no ha sido el soñado. El empate contra Egipto obliga a los de Luis de la Fuente a no tener más tropiezos si quieren ser primeros de grupo, algo que jugarán en los próximos partidos contra Australia y Argentina.

Los jugadores del equipo español han terminado muy disgustados, no solo por el resultado y por un partido que no ha sido especialmente brillante, sino también por la actuación de Adhm Makhadmeh, colegiado del encuentro que no consideró como expulsión la dura entrada que lesionó a Ceballos y que tampoco decretó como penalti una acción sobre Oyarzabal dentro del área.

Algunos jugadores terminaron el choque profundamente cabreados tras lo sucedido en el terreno de juego donde la dureza del combinado egipcio se hizo notar en cada jugada. Por ello, en las declaraciones de los jugadores y del técnico tras el partido, esta dureza y esta agresividad no pasó desapercibida.

La dura entrada a Ceballos

"La verdad que me ha parecido un poco extraño que fuese a revisar y sacase amarilla… y más viéndola. He visto la foto de la entrada y el tobillo de Dani cómo se ha quedado después… para nosotros no había duda de que era motivo de expulsión. Luego, el criterio es el que es… que nosotros no estemos de acuerdo es una cosa, pero no nos tenemos que meter ahí. No es una excusa, pero nos jode porque Dani es un jugador importante igual que Óscar Mingueza, que ojalá se recuperen lo antes posible". Así lo veía Dani Olmo después del partido.

El futbolista del Leipzig espera que tanto Ceballos como Mingueza puedan recuperarse pronto: "Están bien. De Dani esperemos que disminuya un poco la inflamación y pueda entrenar pronto y estar disponible. Óscar ha notado una molestia en los isquios, pero no sabemos nada más; esperamos que no sea grave y que pueda estar disponible pronto".

El debut no les ha dejado para nada contentos: "Está claro que no era lo que queríamos. Íbamos a ganar como siempre. Sabíamos que se iban a encerrar atrás y que se iban a defender. Teníamos que jugar como siempre, atacando en todo momento, nos ha faltado un poco de verticalidad, pero eso es bueno, dentro de lo malo del empate, hay cosas a mejorar y en eso vamos a trabajar estos días".

Crítico con su partido

"Las sensaciones ahora son más calientes de lo normal. No son muy buenas después del empate. Individualmente me debería haber atrevido un poco más, encarar a los defensas y ofrecerme más entre líneas, pero eso son aspectos individuales y siempre hago autocritica de todo lo que hago. Ese es el camino para seguir creciendo y con el míster y cuerpo técnico vamos a seguir corrigiendo errores y mejorando".

Dani Olmo, durante el partido entre España y Egipto en los Juegos Olímpicos REUTERS

A pesar del primer tropezón, en el equipo nacional no se pierde la ilusión por hacer un buen papel en unos Juegos en los que España parte como una de las favoritas: "Somos optimistas. Confiamos en lo que el grupo puede conseguir. No nos han salido las cosas tan bien como deberían, pero seguimos confiando en nosotros".

"Se puede pensar que somos favoritos porque tenemos jugadores de muchísima calidad y renombre a nivel español y europeo, pero nosotros no pensamos en eso; solo en demostrar en cada partido que queremos aspirar a lo máximo. Queremos ganar cada partido y el domingo vamos a demostrarlo".

