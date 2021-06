Roberto Bautista renuncia a los Juegos Olímpicos

El tenista español Roberto Bautista no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para "tratar de encontrar un equilibrio en el intenso calendario" de los tenistas, informó a través de un comunicado. El castellonense ha decidido renunciar a la cita de este verano ante las complicaciones que está viviendo en cuanto a su estado físico durante el 2021. Prácticamente, desde finales del año pasado, no ha terminado de encontrar su mejor forma.

"Está siendo una temporada muy intensa tanto física como mentalmente y, tras discutirlo y pensarlo detenidamente con mi equipo, hemos decidido no acudir a Tokio", explicó. Fue en octubre de 2020 cuando decidió dar por acabada la temporada pasada por culpa de una lesión en uno de sus codos. Se centró en recuperarse para afrontar este 2021 de la mejor forma posible, pero no lo estaba consiguiendo. Ha jugado dos finales, Doha y Montpellier, y no ha ganado ninguna.

"Los Juegos Olímpicos son un gran evento en el que he tenido la suerte de participar anteriormente, le deseo todo lo mejor al equipo español de tenis y a toda la delegación nacional en Tokio", añadió. El español estaba entre los clasificados para el torneo ya que es el número 10 del mundo a pesar de estos resultados poco atractivos para su habitual gran rendimiento. En los dos grandes de esta temporada no ha sido capaz de pasar de segunda ronda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roberto Bautista Agut (@robertobautistaagut)

El castellonenese, actual número diez del ránking ATP, participó en los Juegos de Río 2016, donde sucumbió ante el argentino Del Potro en cuartos de final. Este miércoels la ITF comunicará las listas a las federaciones nacionales, que tendrán hasta el día 22 para confirmarlas. En España, los cuatro clasificados para acudir a la cita, tras la renuncia de Bautista, son Rafa Nadal, que también tiene que confirmar su presencia, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Albert Ramos o Feliciano López.

Además, los capitanes Sergi Bruguera y Anabel Medina también cuentan con Marcel Granollers, ya que su posición en el ránking de dobles le permite estar. Este tendrá que elegir a un compañero que esté entre los 300 mejores del mundo. En cuanto al cuadro femenino, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa y Sara Sorribes tienen plaza asegurada, mientras que Carla Suárez todavía tendría opciones de entrar en la convocatoria definitiva.

