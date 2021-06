El apoyo de Joel González, oro olímpico, a Jesús Tortosa: "Me parece humillante"

"Gente que ni le va ni le viene el deporte me está preguntando por este chaval". Es una de las frases más destacadas de Joel González, oro olímpico del taekwondo español en Londres 2012. En un mensaje en redes sociales, Joel ha mostrado públicamente su respaldo a Jesús Tortosa, el joven de 23 años que se ha quedado fuera de la 'lista' española para los Juegos Olímpicos. Una decisión muy polémica, pues figura como el mejor español en su disciplina.

Tortosa ya explicó en EL ESPAÑOL cómo había vivido ese duro golpe. El joven, además, denunció sus vivencias en el CAR y el trato de la Federación. Además, como viene haciendo tanto él como su entorno, asoció su ausencia en los JJOO al conflicto que tiene abierto su padre con el presidente de la Federación. Jesús Tortosa, el padre del joven, se postuló en la oposición en las últimas elecciones.

Joel González, de hecho, explica su postura en la misma publicación. "El padre de Jesús Tortosa decidió, hace cuatro meses cuando se realizaron las elecciones, posicionarse del grupo que quería hacer un cambio en el taekwondo. La oposición. No consiguieron sacar los votos y siguió mandando el presidente actual. Hay mucha gente que dice: 2+2= 4. Yo lo único que me quiero poner es en la triste situación de este chico. Me pasa eso, me planto en el CSD y no salgo de allí".

Además, ha relatado que Tortosa le llamó a él para contarle lo sucedido. "Imaginad que os pasa a vosotros. Yo estaba en casa de mi madre. Al día siguiente, vino y me abrazo. Y me dijo: "No he podido dormir en toda la noche de la ansiedad que me ha entrado. Me imagino que te hacen eso a ti en Rio...", ha desvelado tras apuntar que lo sucedido "no hay por donde cogerlo".

"Esos criterios jamás se han hecho, jamás se han explicado. Los criterios de siempre son que quien clasifica es la persona que va. Si ellos decidieron cambiar los criterios, me parece general, pero sienta a todo el mundo y explica cuáles son las normas del juego", ha asegurado sobre las justificaciones dadas por la Federación. Y es que, para Joel, le han arrebatado el sueño a un chaval de 23 años. "Nos quejamos de que los chicos no luchan por un sueño, este chico lo ha hecho. Se ha quitado la juventud, la universidad, irse de fiesta con amigos. Esto es taekwondo".

"Yo he conseguido un oro olímpico y ¿os pensáis que vivo en un chalet? Esto es porque te gusta. Con 23 años le han quitado un sueño que se ha ganado. Y más tristemente es que ni le han explicado", ha denunciado con cierto enfado. "Me siento tan impotente. Un sueño, un trabajo, cuatro años... Las lesiones que tienes, los golpes que te llevas. Habéis dejado a una persona sin JJOO, sin sus sueños, las formas han sido pésimas. Me parece humillante. Yo no he hecho taekwondo para que repartan estos valores, esto no me representa", ha sentenciado en el vídeo.

La Federación se defiende

El ente, tras las numerosas apariciones de Tortosa en diferentes medios de comunicación, ha asegurado que tomará medidas legales contra los que pongan en duda el honor del organismo. "Por último, la RFET y quienes integran sus órganos técnicos y directivos, en defensa de sus derechos, se ven obligados a interponer cuantas acciones corresponden para denunciar y reclamar cuanto proceda ante las instancias correspondientes en aquellos casos en los que cualquier persona realice comentarios o manifestaciones que pudieran ser compatibles, incluso, con cualquier delito contra el honor", aseguran en una nota oficial publicada este viernes 11.

