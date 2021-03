Lydia Valentín: "Me encantaría ser la abanderada en los Juegos Olímpicos de Tokio"

Entre el 3 y el 11 de abril se celebra en Moscú (Rusia) el Europeo de halterofilia. La expedición española ha protagonizado un acto de despedida en el que gran parte de las miradas han estado puestas en la berciana Lydia Valentín. Después de un año prácticamente sin competir, no quiere hablar de medallas.

En los últimos Nacionales y en el Open de Malta, se colgó a cuello la presea de oro y ahora asegura que su objetivo es lograr estar en los Juegos Olímpicos: "La preparación de este Europeo ha sido muy cambiante por toda esta incertidumbre, ha sido algo distinto a lo que estaba acostumbrada, pero es algo que todos tenemos que aceptar y ahora centrarme en mi objetivo de lograr una plaza olímpica".

Hablando de los JJOO, fue preguntada sobre la posibilidad de que la halterofilia sea borrada del programa olímpico en París 2024 por los reincidentes casos de dopaje. "Si realmente las cosas no se hacen de acuerdo con la ética y la moralidad de unos Juegos Olímpicos, está bien", afirmó la berciana.

Lydia Valentin posa con la medalla olímpica de Londres 2012

Y de ahí a hablar sobre las vacunas a los deportistas: " No sabemos nada, no es obligatorio sino opcional, aunque el pueblo japonés querría que todos vayamos vacunados. Hacerlo evitaría tener que confinarnos y poner en riesgo nuestra salud o la de los demás".

Objetivos

Lydia Valentín destacó que ahora comienza realmente lo bueno después de un año muy difícil: "Ha sido un año complicado. A nivel deportivo yo sigo con mi objetivo de llegar a unos cuartos Juegos Olímpicos. Que los aplazaran obliga a modificar muchas cosas, pero mi sueño de estar allí permanece".

"Si no eres optimista y tienes ilusión no puedes estar preparando unos Juegos. Yo me quedo con lo bueno, que es que tendremos Juegos. De nada sirve lamentarse", agregó una Lydia Valentín que sueña con ser la abanderada de España: "La ilusión de ser abanderada está ahí, sería un sueño, sería lo máximo, realmente me encantaría".

Todavía no se sabe quiénes serán los abanderados del equipo español. En lo que se refiere a los hombres, todo apunta en la dirección de Saúl Craviotto, mientras que en las mujeres hay dos nombres destacados, el de la propia Lydia Valentín y el de Mireia Belmonte.

Despedida

Irene Lozano también estuvo presente en el acto de despedida y dedicó unas cariñosas palabras al equipo español: "Nos vais a hacer sentir superorgullosos, representáis la integridad y los valores positivos del deporte, me llevo mucho de todos vosotros. Os deseo mucha suerte, mucho ánimo y mucha fuerza".

