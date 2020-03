El ejemplo de Lydia Valentín tras el aplazamiento de los JJOO: "Es la mejor decisión"

El COI anunciaba este martes que los Juegos Olímpicos de Tokio no se celebrarán en las fechas estipuladas -del 24 de julio al 9 de agosto de este 2020- sino que se llevarán a cabo "para una fecha posterior a 2020, pero no después del verano de 2021". Esta todavía no se ha definido.

Los deportistas de distintas disciplinas no han tardado en reaccionar a la esperada noticia. Entre ellos una Lydia Valentín que ha asegurado que "es la mejor decisión" que ha podido adoptar el Comité Olímpico Internacional.

La halterófila de El Bierzo, reconocida como una de las mejores deportistas de la historia de España, ha conseguido en su carrera tres medallas olímpicas, además de proclamarse en dos ocasiones campeona del mundo y en otras cuatro de Europa. Ella es una de las grandes esperanzas del país para sumar un metal en el medallero cuando se celebren los Juegos.

Lydia Valentin posa con la medalla olímpica de Londres 2012

"Es la mejor decisión, creo que los deportistas necesitábamos saber esta noticia para prepararnos. Muchos no estaban entrenando y los que lo estamos haciendo no lo podemos hacer como siempre, con el máximo rendimiento", comenzó diciendo la campeona española.

Paciencia

"Es una buena noticia y ahora toca paciencia, seguir con motivación, siendo optimistas y positivos e intentar que se solucione cuanto antes este problema que tenemos. Quería agradecer a los sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a los transportistas y a cada persona que va a trabajar para servirnos. Gracias por todo", finalizó Lydia.

