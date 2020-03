Así sortean la cuarentena por coronavirus unas gimnastas para seguir entrenando para los JJOO

La gimnasta holandesa Sanne Wevers y su hermana han recibido una barra de equilibrios de 5 metros para seguir preparando los Juegos de Tokio 2020 desde casa debido a la alarma mundial por coronavirus. Wevers publicaba la imagen en su cuenta personal de Instagram acompañada del hashtag #coronasoluciones.

La cita olímpica es la única a la que el COVID-19 sigue haciéndole frente. Tanto los organizadores de los Juegos Olímpicos como el COI, se muestran reacios a cancelar la cita. La ceremonia inaugural tendrá lugar, según lo previsto, el 24 de julio. Por eso, desde la organización alegan que aún queda mucho tiempo para su celebración de modo que se mantiene intacta la esperanza de que estos puedan tener lugar.

Sin embargo son muchos los atletas que piden su cancelación. Sin ir más lejos, la medallista olímpica, Carolina Marín, decía el pasado lunes que "lo mejor es que los Juegos Olímpicos de Tokio se pospongan". Incluso Kaori Yamaguchi, miembro de la Junta de Gobierno del Comité Olímpico de Japón, pidió su aplazamiento. "El COI está poniendo en riesgo a los atletas, por lo que los JJOO no se deberían celebrar", decía el japonés.

Algunos atletas, como la gimnasta española Cintia Rodríguez, prefiere que los Juegos sigan adelante. "Está claro que no llevaría la preparación que toca pero todos los meses previos que me quedasen antes de su celebración, daría el 100%. Llegaría en la forma en que llegase pero solo con el hecho de ir sería feliz", comentaba Cintia.

Aunque entiende la postura de Carolina Marín. "Son deportistas que se juegan una medalla olímpica y no están en la misma situación que yo. Yo no me juego nada en unos Juegos, yo solo con estar cumpliré lo que ya tenía en mente, pero es verdad que, como he dicho, ellos se juegan una medalla olímpica y hay deportistas de otros países que siguen entrenando", decía la gimnasta mallorquina.

[Más información: Cintia, los nervios de una gimnasta olímpica: "Llevo esperando 12 años, Tokio se tiene que celebrar"]