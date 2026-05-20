Especial Interactivo

Diseña la lista de España
para el Mundial 2026

Luis de la Fuente hará pública la convocatoria definitiva el 25 de mayo. Antes de que lo haga, te damos la oportunidad de elegir tú los 26 jugadores que defenderían a España en Estados Unidos, Canadá y México.

La prelista de España

55 candidatos para 26 plazas en el Mundial

La prelista ya está cerrada. Ahora es tu turno: elige los 26 jugadores que crees que merecen representar a España en el Mundial de 2026. Puedes seleccionar porteros, defensas, medios y delanteros con total libertad, pero tendrás que ceñirte al número máximo de convocados.

El seleccionador Luis de la Fuente revelará su lista definitiva el 25 de mayo de 2026. ¿Coincidirá con la tuya?

Cómo funciona

1
Haz clic en los jugadores de la prelista para añadirlos a tu convocatoria.
2
Puedes seleccionar un máximo de 26 jugadores. Una vez completada la lista, el botón de un jugador no seleccionado quedará bloqueado.
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Cuando tengas los 26, pulsa "Ver mi convocatoria" para ver y compartir tu lista.
Seleccionados: 0 / 26
Elige 26 jugadores de la prelista
POR Porteros 0 seleccionados

Luis de la Fuente confirmó que solo viajarán tres porteros al Mundial, lo que convierte esta sección en la más sencilla de resolver. Unai Simón lleva años como titular indiscutible, David Raya aporta el prestigio de la Premier League y Joan García irrumpió con fuerza tras una temporada espectacular en el Barcelona. Álex Remiro, que se quedó sin minutos en los amistosos de marzo, es el gran sacrificado en las quinielas. Leo Román y Robert Sánchez completan una lista de lujo con muy pocas opciones reales. Tres plazas, un debate a cuatro.

DEF Defensas 0 seleccionados

Con 19 nombres en la prelista y solo 8 o 9 plazas esperadas en la lista definitiva, la demarcación defensiva es la más competida. Los inamovibles parecen ser Laporte, Cubarsí, Huijsen, Cucurella, Grimaldo y Porro, mientras Marcos Llorente podría ejercer de comodín. La batalla por los últimos puestos enfrenta a Marc Pubill, Le Normand, Pau Torres, Mosquera, Vivian y Eric García en el eje. Los laterales alternativos como Fran García, Sergio Gómez o Mingueza pugnan por colarse. La ausencia de Carvajal -descartado de la prelista- abre huecos inesperados.

MED Centrocampistas 0 seleccionados

El centro del campo español llega al Mundial con una riqueza generacional sin precedentes... y con la primera gran baja confirmada. Fermín López se perderá el torneo tras fracturarse el quinto metatarsiano del pie derecho ante el Betis; será operado y su recuperación se estima entre seis y ocho semanas. Rodri, Zubimendi, Pedri, Gavi, Mikel Merino, Fabián Ruiz y Dani Olmo forman el núcleo de garantías. Álex Baena ha consolidado su estatus, mientras Aleix García, Carlos Soler, Fornals, Barrios o Gorrotxategi optan a los últimos puestos de una posición superpoblada de talento.

DEL Delanteros 0 seleccionados

La delantera concentra los mayores interrogantes físicos. Lamine Yamal se ha perdido el final de temporada con el Barça por una lesión en el bíceps femoral, pero el club catalán espera que llegue a tiempo al Mundial. Nico Williams también apura su recuperación de una lesión muscular en el isquiosural y podría estar listo incluso para el debut ante Cabo Verde. La gran sorpresa de la prelista es Ansu Fati, que ha renacido en el Mónaco a base de goles. Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias o Alberto Moleiro completan un ataque con nombres para todos los gustos.

Tu lista para el Mundial 2026

Estos son los 26 jugadores que tú llevarías a Estados Unidos, Canadá y México

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¡Lista completada!

Luis de la Fuente anunciará su convocatoria definitiva el 25 de mayo. Comparte tu lista ahora y comprueba después cuántos aciertas.

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