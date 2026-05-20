Luis de la Fuente hará pública la convocatoria definitiva el 25 de mayo. Antes de que lo haga, te damos la oportunidad de elegir tú los 26 jugadores que defenderían a España en Estados Unidos, Canadá y México.
La prelista ya está cerrada. Ahora es tu turno: elige los 26 jugadores que crees que merecen representar a España en el Mundial de 2026. Puedes seleccionar porteros, defensas, medios y delanteros con total libertad, pero tendrás que ceñirte al número máximo de convocados.
El seleccionador Luis de la Fuente revelará su lista definitiva el 25 de mayo de 2026. ¿Coincidirá con la tuya?
Luis de la Fuente confirmó que solo viajarán tres porteros al Mundial, lo que convierte esta sección en la más sencilla de resolver. Unai Simón lleva años como titular indiscutible, David Raya aporta el prestigio de la Premier League y Joan García irrumpió con fuerza tras una temporada espectacular en el Barcelona. Álex Remiro, que se quedó sin minutos en los amistosos de marzo, es el gran sacrificado en las quinielas. Leo Román y Robert Sánchez completan una lista de lujo con muy pocas opciones reales. Tres plazas, un debate a cuatro.
Con 19 nombres en la prelista y solo 8 o 9 plazas esperadas en la lista definitiva, la demarcación defensiva es la más competida. Los inamovibles parecen ser Laporte, Cubarsí, Huijsen, Cucurella, Grimaldo y Porro, mientras Marcos Llorente podría ejercer de comodín. La batalla por los últimos puestos enfrenta a Marc Pubill, Le Normand, Pau Torres, Mosquera, Vivian y Eric García en el eje. Los laterales alternativos como Fran García, Sergio Gómez o Mingueza pugnan por colarse. La ausencia de Carvajal -descartado de la prelista- abre huecos inesperados.
El centro del campo español llega al Mundial con una riqueza generacional sin precedentes... y con la primera gran baja confirmada. Fermín López se perderá el torneo tras fracturarse el quinto metatarsiano del pie derecho ante el Betis; será operado y su recuperación se estima entre seis y ocho semanas. Rodri, Zubimendi, Pedri, Gavi, Mikel Merino, Fabián Ruiz y Dani Olmo forman el núcleo de garantías. Álex Baena ha consolidado su estatus, mientras Aleix García, Carlos Soler, Fornals, Barrios o Gorrotxategi optan a los últimos puestos de una posición superpoblada de talento.
La delantera concentra los mayores interrogantes físicos. Lamine Yamal se ha perdido el final de temporada con el Barça por una lesión en el bíceps femoral, pero el club catalán espera que llegue a tiempo al Mundial. Nico Williams también apura su recuperación de una lesión muscular en el isquiosural y podría estar listo incluso para el debut ante Cabo Verde. La gran sorpresa de la prelista es Ansu Fati, que ha renacido en el Mónaco a base de goles. Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias o Alberto Moleiro completan un ataque con nombres para todos los gustos.
Estos son los 26 jugadores que tú llevarías a Estados Unidos, Canadá y México
Luis de la Fuente anunciará su convocatoria definitiva el 25 de mayo. Comparte tu lista ahora y comprueba después cuántos aciertas.