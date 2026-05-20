Luis de la Fuente hará pública la convocatoria definitiva el 25 de mayo . Antes de que lo haga, te damos la oportunidad de elegir tú los 26 jugadores que defenderían a España en Estados Unidos, Canadá y México.

La prelista de España

55 candidatos para 26 plazas en el Mundial

La prelista ya está cerrada. Ahora es tu turno: elige los 26 jugadores que crees que merecen representar a España en el Mundial de 2026. Puedes seleccionar porteros, defensas, medios y delanteros con total libertad, pero tendrás que ceñirte al número máximo de convocados.

El seleccionador Luis de la Fuente revelará su lista definitiva el 25 de mayo de 2026. ¿Coincidirá con la tuya?