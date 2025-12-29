Calendario Deportivo 2026: la agenda de partidos, eventos y torneos
que no debes perderte
En 2026 el deporte no dará tregua: grandes ligas, fases decisivas de
competiciones europeas, clásicos del motor y las mejores citas del calendario internacional se
concentrarán mes a mes en una agenda frenética.
Haga scroll para comenzar
Este 2026 se presenta como un nuevo año de deporte ininterrumpido, con el calendario repleto de jornadas
intensivas de competiciones en las grandes ligas, finales de torneos internacionales y fines de semana
dominados por la competición en varios continentes.
De enero a diciembre, los amantes del deporte encadenaran fases decisivas en el fútbol y el baloncesto con
los momentos culminantes del tenis, el ciclismo y el motor, en una temporada prácticamente sin respiro.
El balón marca buena parte del ritmo del año, con ligas nacionales que
se cruzan con eliminatorias europeas y finales que se disputan a la vez que arranca la siguiente campaña. A
su alrededor, se suceden los grandes torneos de selecciones y las competiciones internacionales de clubes,
que concentran muchos de los partidos más esperados del calendario.
En paralelo, las raquetas, las bicicletas y los motores completan el
panorama con las grandes vueltas ciclistas, los torneos más prestigiosos del circuito de tenis y una
sucesión de grandes premios de Fórmula 1 y MotoGP repartidos por todo el año.
El resultado es un 2026 en el que cada mes ofrece varias citas
señaladas, desde clásicos del calendario hasta pruebas emergentes que reclaman su espacio entre los grandes
eventos deportivos mundiales.