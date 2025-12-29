Calendario Deportivo 2026: la agenda de partidos, eventos y torneos que no debes perderte

Este 2026 se presenta como un nuevo año de deporte ininterrumpido, con el calendario repleto de jornadas intensivas de competiciones en las grandes ligas, finales de torneos internacionales y fines de semana dominados por la competición en varios continentes.

De enero a diciembre, los amantes del deporte encadenaran fases decisivas en el fútbol y el baloncesto con los momentos culminantes del tenis, el ciclismo y el motor, en una temporada prácticamente sin respiro.

El balón marca buena parte del ritmo del año, con ligas nacionales que se cruzan con eliminatorias europeas y finales que se disputan a la vez que arranca la siguiente campaña. A su alrededor, se suceden los grandes torneos de selecciones y las competiciones internacionales de clubes, que concentran muchos de los partidos más esperados del calendario.

En paralelo, las raquetas, las bicicletas y los motores completan el panorama con las grandes vueltas ciclistas, los torneos más prestigiosos del circuito de tenis y una sucesión de grandes premios de Fórmula 1 y MotoGP repartidos por todo el año.

El resultado es un 2026 en el que cada mes ofrece varias citas señaladas, desde clásicos del calendario hasta pruebas emergentes que reclaman su espacio entre los grandes eventos deportivos mundiales.