Tras el sorteo del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Esc\u00e9nicas de Washington DC queda definida la fase de grupos del primer Mundial con 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro. Los equipos se distribuir\u00e1n en cuatro bombos seg\u00fan el ranking FIFA, con Canad\u00e1, M\u00e9xico y Estados Unidos como cabezas de serie ya ubicados en los grupos B, A y D, respectivamente. De este sorteo saldr\u00e1 el cuadro que marcar\u00e1 rivales, sedes y un exigente camino hacia las eliminatorias, donde avanzar\u00e1n los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.\u200b\nEste pronosticador interactivo de EL ESPA\u00d1OL permite simular todo el Mundial 2026, desde la fase de grupos hasta la final de Nueva York. El usuario puede arrastrar o reordenar las selecciones en los 12 grupos para definir su clasificaci\u00f3n, eligiendo qu\u00e9 equipos terminan primeros y segundos, y seleccionando despu\u00e9s a los ocho mejores terceros que avanzan a las eliminatorias. A partir de ah\u00ed, se construye el cuadro final del torneo que muestra los cruces y el camino completo del campe\u00f3n ideal seg\u00fan las decisiones del usuario.